Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022

Михаил Ефремов сегодня, 29.01.2022: последние новости

В августе 2020 года известный актер Михаил Ефремов в центре Москвы совершил ДТП со смертельным исходом, за что был осужден на 7,5 лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Сейчас он сидит в ИК в Белгородской области.Как сообщают адвокаты, заключенный Ефремов пользуется уважением и у администрации, и у других осужденных. Он активно занимается их культурным просвещением, организовал театральный кружок, снимает документальные фильмы. И наравне со всеми работает в швейной мастерской, вшивая замки-молнии в куртки. Таким образом он зарабатывает себе на покупки в магазине при колонии.Но финансовые неприятности его будут поджидать при выходе на волю. Как оказалось, его жена Софья Кругликова, оставшаяся с тремя несовершеннолетними детьми одна, не платит налоги из-за отсутствия средств. На данный момент Ефремов (а он является владельцем квартиры и автомобиля) внесен в список ФНС как злостный неплательщик. Общая сумма долга перед государством составляет более 200 тысяч рублей.Уже состоялось одно судебное заседание и приставы должны взыскать с Кругликовой 58 тысяч транспортного налога. Кроме того, она должна 90 тысяч рублей Пенсионному фонду РФ, 11 тысяч за медицинскую страховку и 79 тысяч налога на недвижимость, передает ФАН.В ФСН пояснили, что заключение под стражу не освобождает от оплаты обязательных налогов. Вместо личного внесения средств за осужденного может это сделать кто угодно. Если этого не произойдет, то взыскивать задолженность будут через суды, уже вместе со штрафами и пеней.Сама же Кругликова жалуется на тотальное безденежье, ее доходов еле хватает на еду и текущие расходы. Все деньги, что были на счетах, ушли на компенсацию семье погибшего Захарова и оплату услуг адвокатов.Между тем известный адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы пострадавшей стороны, заявил, что Ефремову предстоит отсидеть еще как минимум 2 года.Разговоры об УДО (условно досрочном освобождении) в отношении Ефремова время от времени возникают в Сети. Но адвокат уверяет, что сейчас это невозможно по одной простой причине: преступление было тяжким, а потому срок для ходатайства еще не наступил. При подобных преступлениях осужденный должен отсидеть хотя бы половину назначенного срока, в случае Михаила Ефремова – это 4 года. А прошло даже меньше 2 лет, пишет Kleo.Добровинский уверен, что Ефремов выбирает неграмотных адвокатов, которые только "закапывают его глубже и глубже". По его мнению, любой хороший адвокат сообщил бы клиенту о невозможности рассмотрения ходатайства. Но этого никто не делает, только "высасывая" из актера последние деньги и давая ему ложную надежду.Также Добровинский сообщил, что недавно в селе Кузьминское Рязанской области скончалась мать того самого Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Ефремовым. Поэтому после выхода из тюрьмы помогать ей актер уже не сможет, как он того хотел.Напомним, резонансное ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. "Джип" Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автофургон рязанца Сергея Захарова, который впоследствии скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, и его приговорили к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.