Сегодня
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки
Выплаты на детей по 8, 10 и 20 тысяч рублей в феврале 2022: новый указ Путина, какие семьи получат новые детские пособия, свежие новости
Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022
Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России
Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022
Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости
Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости
Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022
Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Локдаун введут с 1 февраля 2022 из-за омикрона или нет: свежие новости о нерабочих днях в феврале, будут ли?
Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля
Нашли тело женщины, которая утонула на Крещение, или нет: свежие новости сегодня, 28.01.2022, о поисковой операции
Народные приметы 28 января 2022 года: что можно и чего нельзя делать в этот день
Крещение Господне – какого числа в 2022 году. Обычаи и традиции 19 января
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Зарплата бюджетников: будет ли повышение в 2022 году
Все новости
Категории / Новости

Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022

Вчера, 12:50

Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022
В августе 2020 года известный актер Михаил Ефремов в центре Москвы совершил ДТП со смертельным исходом, за что был осужден на 7,5 лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Сейчас он сидит в ИК в Белгородской области.

Михаил Ефремов сегодня, 29.01.2022: последние новости


Как сообщают адвокаты, заключенный Ефремов пользуется уважением и у администрации, и у других осужденных. Он активно занимается их культурным просвещением, организовал театральный кружок, снимает документальные фильмы. И наравне со всеми работает в швейной мастерской, вшивая замки-молнии в куртки. Таким образом он зарабатывает себе на покупки в магазине при колонии.




Но финансовые неприятности его будут поджидать при выходе на волю. Как оказалось, его жена Софья Кругликова, оставшаяся с тремя несовершеннолетними детьми одна, не платит налоги из-за отсутствия средств. На данный момент Ефремов (а он является владельцем квартиры и автомобиля) внесен в список ФНС как злостный неплательщик. Общая сумма долга перед государством составляет более 200 тысяч рублей.

Уже состоялось одно судебное заседание и приставы должны взыскать с Кругликовой 58 тысяч транспортного налога. Кроме того, она должна 90 тысяч рублей Пенсионному фонду РФ, 11 тысяч за медицинскую страховку и 79 тысяч налога на недвижимость, передает ФАН.

В ФСН пояснили, что заключение под стражу не освобождает от оплаты обязательных налогов. Вместо личного внесения средств за осужденного может это сделать кто угодно. Если этого не произойдет, то взыскивать задолженность будут через суды, уже вместе со штрафами и пеней.

Сама же Кругликова жалуется на тотальное безденежье, ее доходов еле хватает на еду и текущие расходы. Все деньги, что были на счетах, ушли на компенсацию семье погибшего Захарова и оплату услуг адвокатов.

Между тем известный адвокат Александр Добровинский, который представлял интересы пострадавшей стороны, заявил, что Ефремову предстоит отсидеть еще как минимум 2 года.

Разговоры об УДО (условно досрочном освобождении) в отношении Ефремова время от времени возникают в Сети. Но адвокат уверяет, что сейчас это невозможно по одной простой причине: преступление было тяжким, а потому срок для ходатайства еще не наступил. При подобных преступлениях осужденный должен отсидеть хотя бы половину назначенного срока, в случае Михаила Ефремова – это 4 года. А прошло даже меньше 2 лет, пишет Kleo.

Добровинский уверен, что Ефремов выбирает неграмотных адвокатов, которые только "закапывают его глубже и глубже". По его мнению, любой хороший адвокат сообщил бы клиенту о невозможности рассмотрения ходатайства. Но этого никто не делает, только "высасывая" из актера последние деньги и давая ему ложную надежду.

Также Добровинский сообщил, что недавно в селе Кузьминское Рязанской области скончалась мать того самого Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Ефремовым. Поэтому после выхода из тюрьмы помогать ей актер уже не сможет, как он того хотел.

Напомним, резонансное ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. "Джип" Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автофургон рязанца Сергея Захарова, который впоследствии скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, и его приговорили к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Также по теме
Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022
Новости // Вчера, 12:50
Михаил Ефремов сумел освоиться в колонии
Новости // 28-01-2021, 04:40
Михаил Ефремов рассказал о тюремном быте
Новости // 1-02-2021, 06:43
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал данные о разводе актера с женой
Новости // 1-02-2021, 06:43
Защита Михаила Ефремова намерена обжаловать приговор
Новости // 29-01-2021, 04:50
Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в тюрьме
Новости // 27-01-2021, 05:30
Михаил Ефремов подписал кассационную жалобу на приговор
Новости // 30-01-2021, 05:55
Адвокат Ефремова опроверг заявление о разводе актера с женой
Новости // 31-01-2021, 08:29
Категории / Новости
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Категории / Новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Категории / Новости
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Смотреть все

Происшествия
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
hot
 Канун Рождества (Рождественский Сочельник): что можно и нельзя делать женщинам
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия