Сегодня
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки
Выплаты на детей по 8, 10 и 20 тысяч рублей в феврале 2022: новый указ Путина, какие семьи получат новые детские пособия, свежие новости
Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022
Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России
Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022
Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости
Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости
Михаил Ефремов 28 января 2022, последние новости сегодня: что нового известно про актера сейчас, 28.01.2022
Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Локдаун введут с 1 февраля 2022 из-за омикрона или нет: свежие новости о нерабочих днях в феврале, будут ли?
Дистанционное обучение с понедельника, 31 января 2022: отправят ли всех домой на дистант, закроют школы Москвы и Петербурга с 1 февраля
Нашли тело женщины, которая утонула на Крещение, или нет: свежие новости сегодня, 28.01.2022, о поисковой операции
Народные приметы 28 января 2022 года: что можно и чего нельзя делать в этот день
Крещение Господне – какого числа в 2022 году. Обычаи и традиции 19 января
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Зарплата бюджетников: будет ли повышение в 2022 году
Все новости
Категории / Новости

Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки

Вчера, 12:50

Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки
Президент РФ Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в стране на уровне 8,6%. Повышение произойдет с 1 января 2022 года. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь российские пенсионеры будут получать ежемесячные выплаты в повышенном размере. Пенсию пересчитают в том числе и за январь. Повышенные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат доплату к полученной январской пенсии.

После индексации средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 984 рубля. До сегодняшнего дня пенсия повышена на ранее запланированные 5,9%. Дополнительно проиндексируют на 2,7%.




Увеличение ежемесячных выплат коснется почти 31 млн россиян.

Глава государства 12 января поручил правительству проиндексировать пенсий на 8,6% - немного выше уровня инфляции.
В 2022 году с учетом повышенной пенсии расходы ПФР составят 549,7 млрд рублей. Дополнительно потребуется найти 172,7 млрд рублей.

Размер пенсии после индексации с 1 февраля 2022 года: свежие новости


Как сообщалось ранее, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Путин на совещании с членами правительства 12 января поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину "чуть выше инфляции". Госдума приняла соответствующие поправки 20 января, Совет Федерации единогласно одобрил их 26 января.

Ранее президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Глава государства обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рублей. Эта мера затронула 30,78 млн человек, пишет Primpress.

Когда произведут перерасчет пенсии за январь 2022


Индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% оформят с 1 января 2022 года, повысят задним числом, поскольку инфляция оказалась выше ранее принятой индексации. С 1 февраля пройдет одна выплата – и за январь с доплатой, поскольку пенсии выданы, и за февраль.

Индексация пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 5,9% до 18,521 тысячи рублей при инфляции 5,9%, но инфляция оказалась 8,39% по итогам 2021 года – больше прогноза правительства. Президент поручил повысить пенсии с учетом фактической, а не прогнозной инфляции. На выполнение поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции – на уровне 8,6% – потребуется дополнительно в 2022 году 172,7 млрд рублей к ранее запланированной сумме в 377 млрд рублей. После индексации в 2022 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 18,984 тысячи рублей.

Также по теме
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Новости // Вчера, 12:50
Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсиях в России на 2022 год
Законодательство // 12-12-2021, 15:00
Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости
Новости // Вчера, 12:50
Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Новости // Вчера, 12:50
В Госдуме решат вопрос с индексацией пенсий работающих пенсионеров
Новости // 28-01-2021, 05:25
Работающим пенсионерам назвали размер готовящейся прибавки после индексации
Новости // 27-01-2021, 04:58
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров
Новости // 29-01-2021, 06:24
Некоторым пенсионерам повысили выплаты с 1 февраля
Новости // 1-02-2021, 06:43
Категории / Новости
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Категории / Новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Категории / Новости
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Смотреть все

Происшествия
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
hot
 Канун Рождества (Рождественский Сочельник): что можно и нельзя делать женщинам
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия