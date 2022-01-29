Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки

Размер пенсии после индексации с 1 февраля 2022 года: свежие новости

Когда произведут перерасчет пенсии за январь 2022

Президент РФ Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в стране на уровне 8,6%. Повышение произойдет с 1 января 2022 года. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.Теперь российские пенсионеры будут получать ежемесячные выплаты в повышенном размере. Пенсию пересчитают в том числе и за январь. Повышенные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат доплату к полученной январской пенсии.После индексации средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 984 рубля. До сегодняшнего дня пенсия повышена на ранее запланированные 5,9%. Дополнительно проиндексируют на 2,7%.Увеличение ежемесячных выплат коснется почти 31 млн россиян.Глава государства 12 января поручил правительству проиндексировать пенсий на 8,6% - немного выше уровня инфляции.В 2022 году с учетом повышенной пенсии расходы ПФР составят 549,7 млрд рублей. Дополнительно потребуется найти 172,7 млрд рублей.Как сообщалось ранее, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.Путин на совещании с членами правительства 12 января поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину "чуть выше инфляции". Госдума приняла соответствующие поправки 20 января, Совет Федерации единогласно одобрил их 26 января.Ранее президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Глава государства обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рублей. Эта мера затронула 30,78 млн человек, пишет Primpress.Индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% оформят с 1 января 2022 года, повысят задним числом, поскольку инфляция оказалась выше ранее принятой индексации. С 1 февраля пройдет одна выплата – и за январь с доплатой, поскольку пенсии выданы, и за февраль.Индексация пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 5,9% до 18,521 тысячи рублей при инфляции 5,9%, но инфляция оказалась 8,39% по итогам 2021 года – больше прогноза правительства. Президент поручил повысить пенсии с учетом фактической, а не прогнозной инфляции. На выполнение поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции – на уровне 8,6% – потребуется дополнительно в 2022 году 172,7 млрд рублей к ранее запланированной сумме в 377 млрд рублей. После индексации в 2022 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 18,984 тысячи рублей.