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Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии

Вчера, 12:50

Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Президент России Владимир Путин объявил о необходимости провести индексацию пенсий в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных. Размер индексации составит 8,6 процента.

В России вслед за индексацией пенсий гражданским пенсионерам на 8,6% повысят пенсии военным, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 января. Индексацию для военных пенсионеров оформят аналогичным образом, с 1 января 2022 года.

«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — сказал Путин, его слова передает пресс-служба Кремля.

Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.




Президент напомнил, что изначально военные пенсии планировалось проиндексировать на 4% с 1 октября 2022 г., что ниже фактической инфляции. «Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — сказал он.

Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января. Таким образом, индексация будет чуть выше уровня инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 руб. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 руб. (в 2021 г. — 17 481 руб.).

Когда военные пенсионеры получат прибавку в 8,6%


Не исключено, что повышенную пенсию силовикам выплатят уже в феврале. Президент попросил правительство реализовать свое предложение «в самое ближайшее время». Кроме того, будут пересчитаны уже выплаченные пенсии за январь 2022 года.

«Увеличенную пенсию вместе с компенсацией за январь военные пенсионеры должны, судя по всему, получить уже с ближайшей пенсией, то есть в феврале», — говорит экономический обозреватель Дмитрий Данилов.

А вот индексации пенсий военнослужащих на 4% в октябре 2022 года уже, похоже, не будет, в связи с тем, что повышение пройдет с января, пишет Sib.fm.

На сколько повысится военная пенсия за счет роста ПК


В 2022 году ПК вырос 0,7368 до 0,74, то есть на 0,0032. В связи с этим пенсии увеличатся на 0,43%.

Допустим, военный пенсионер в 2021 году получал 10 тысяч рублей. Значит в связи с ростом ПК в 2022 году его пенсия вырастет на 43 рубля.

Чтобы посчитать, прибавку к военной пенсии в связи с ростом ПК в 2022 году надо прошлогодний размер выплат умножить на 0,0043.

На сколько вырастет военная пенсия в связи с индексацией на 8,6%


Предложенная Путиным индексация должна повысить прошлогоднюю пенсию с января 2022-го на 8,6%.

Допустим, военный пенсионер в 2021 году получал 10 тысяч рублей. Значит в связи с индексацией на 8,6% в 2022 году его пенсия вырастет на 860 рублей.

Чтобы посчитать, прибавку к военной пенсии в связи с индексацией в 2022 году надо прошлогодний размер выплат умножить на 0,086.

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