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Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей

Вчера, 12:50

Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
При спокойном Солнце здоровые люди почти не ощущают его воздействия, так как Земля имеет свое магнитное поле. Оно защищает от космических частичек до тех пор, пока не наблюдается их интенсивное движение, приводящее к возмущениям. Когда Солнце выбрасывает ионизированные частицы, наблюдается атака потоков в магнитном поле.

На многих отрицательно действуют резкие изменения погоды, катаклизмы, магнитные бури. Потоки энергии космоса, которые приходят к Земле, приводят к колебаниям в магнитном поле. Они и вызывают неприятные ощущения у метеозависимых людей.

В опасные дни входят даты магнитных бурь. Они сильно влияют на метеочувствительных людей. При этом бури могут быть сильными и слабыми, а также средними по интенсивности. Они делятся на короткие и длинные, передает "Курьер. Среда".

Уровень воздействия таких явлений зависит от разных факторов. Постепенно они имеют кумулятивное воздействие, вызывают довольно негативные последствия. Поэтому необходимо знать о датах возмущений в магнитном поле.

Магнитная буря сегодня 29, 30 и 31 января 2022: что ждать


Сегодня, 29 января 2022 года, прошла спокойная ночь для метеозависимых людей. Однако уже с 6 часов утра по московскому времени сила геомагнитных колебаний начнет нарастать. На протяжении дня они будут держаться на уровне 3 баллов. В 18.00 по московскому времени ожидается пиковый удар этой многодневной магнитной бури силой в 4 балла. Продлится он три часа и после 21.00 буря может немного утихнуть. Вероятность ухудшения прогноза составляет 10%.




Завтра, 30 января 2022 года, ожидается завершающий день магнитной бури. Периодические геомагнитные колебания силой 3 балла будут пропадать и снова появляться, однако свой мощности превысить не должны. Вероятность ухудшения прогноза составляет 5%.

Этой многодневной бурей завершается первый месяц 2022 года. Но передышка для метеопатов не будет длительной. Сильный и резкий геомагнитный удар силой в 5 баллов ожидается уже 3 февраля, в 21.00 по московскому времени. Магнитная буря перейдет на полный день 4 февраля.

Календарь магнитных бурь на февраль 2022 года


Второй месяц года и последний зимний месяц будет не самым простым в плане геомагнитной обстановки. Метеочувствительные люди будут испытывать изнурительное воздействие возмущенной магнитосферы Земли. Особенно осторожными следует быть 4 и 11 февраля 2022 года. В эти даты многие могут пожаловаться на головную боль и учащенное сердцебиение. Обострятся и хронические недуги, потому есть смысл держать возле себя прописанные врачом лекарства.

Согласно данным рентгеновской астрономии Солнца, сильными в феврале будет две магнитные бури. Календарь на месяц выглядит так:

Вечером 3 февраля возмущение геомагнитной обстановки будет усиливаться, и 4 числа буря достигнет 5 баллов. На спад она пойдет 5 февраля;

Незначительные возмущения магнитосферы начнутся уже спустя два дня, а 9 февраля жители Земли столкнутся с бурей средней интенсивности. К 11 числу шторм вновь будет на уровне 5 баллов. Ситуация начнет выравниваться примерно с 18:00 12 февраля;

С 20 по 26 февраля магнитных бурь не ожидается вовсе;

27 числа может произойти слабый всплеск геомагнитной активности.

Кто и как страдает от магнитной бури


Неблагоприятные симптомы в такие дни испытывают около 60% населения Земли. Это метеозависимые люди и те, кто в недавнем времени перенес хирургические операции, инсульт или инфаркт, а также могут случаться обострения имеющихся хронических заболеваний.

Чаще всего наши читатели жалуются на сильные головные боли, состояние разбитости, усталости, общую ломоту в теле. Возможны также скачки артериального давления, крутящие боли в суставах, головокружения, шум в ушах и нарушения ритма сердца.

Как помочь себе в магнитную бурю


Врачи придерживаются единого мнения, что только соблюдение всех рекомендаций врача по поддержанию своего хронического заболевания и ведение здорового образа жизни может вам помочь существенно облегчить неприятные симптомы.

Не забывайте регулярно принимать прописанные вам лекарства, следите за давлением и пульсом, правильно питайтесь, постарайтесь высыпаться и придерживаться единого режима дня. Откажитесь от кофе и других энергетических напитков, алкоголя. Чаще выходите гулять пешком.

Если ваш сон нарушен, пейте травяные успокаивающие чаи или готовые растительные аптечные препараты с седативным эффектом. Они помогут лучше засыпать и не нервничать по пустякам.

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