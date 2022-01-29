Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости

На дистанционную форму обучения переходят школы с 31 января: правда или нет

Дистанционное обучение в Санкт-Петербурге с 31 января: введут в школах и ВУЗах или нет

Дистанционное обучение в школах Москвы с 31 января 2022: будет или нет - последние новости

Дистанционное обучение с 31 января 2022: введут или нет

В России всё больше образовательных учреждений закрываются из-за вспышек коронавирусной инфекции среди обучающихся.На фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией ряд регионов и крупных городов переводит на дистанционный формат обучения всех учащихся.Вопрос о переводе школьников на дистанционный режим обучения остается открытым даже в конце января 2022 года. О том, когда могут ввести дистанционный формат обучения, читайте в этой статье.В последние недели в сети интернет регулярно появлялись прогнозы о том, что российских школьников переведут на дистанционное обучение с 31 января 2022 года.Пока что о тотальном переводе на дистанционный формат обучения речь не идет, но этот сценарий не исключается и очень даже вероятен. Список регионов, переводящих колы на дистанционку пополняется каждый день.Школы Оренбурга с 28 января по 3 февраля переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.Также в городском оперштабе попросили оренбуржцев по возможности оставить дома воспитанников детских садов.Школьники Санкт-Петербурга пока не на удаленке, но вице-губернатор региона озвучила факты, наличие которых будет основанием для перевода школы или класса на дистанционное обучение. Ирина Потехина провела встречу с руководителями образовательных и дошкольных учреждений Санкт-Петербурга.По итогам совещания директоры школ и дошкольных учреждений получили следующие рекомендации по работе в режиме повышения числа заражений штаммом Омикрон:Родители не должны отправлять своего ребенка на учебу или в детский садик, если у него ярко выражены симптомы ОРВИ или кто-то из домашних заболел.Руководители учреждений образования должны отправлять на удаленку весь класс, в случае заболевания хотя бы одного ученика.В образовательных учреждениях необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические меры, какие были введены еще в 2020 году.На уровне правительства Санкт-Петербурга вводить дистант пока не планируют. Однако, если в школах произойдут массовые вспышки заболеваемости вирусом, они и так перейдут в удаленный режим работы, не дожидаясь приказа “сверху”.24 января СПБГУ снова ушел на дистанционный формат обучения. Ситуация изменится только в том случае, если выйдет приказ, снимающий принятые ранее изменения в образовательном процессе, сообщает РИА Новости.В Москве, несмотря на огромный рост нагрузки на всю систему здравоохранения, на который указал Собянин указал, до сих пор нет официального решения о тотальном переходе на дистанционный формат обучения.Некоторые классы по-прежнему закрыты на карантин из-за обнаружения заболеваний среди учеников. Некоторые государственные школы также перешли на заочную систему обучения, но, по мнению экспертов, это касается в основном старших классов. Такие решения принимаются на усмотрение руководителя учебного заведения.В начале января министр образования России Сергей Кравцов заявил, что централизованно вводить дополнительные меры против COVID-19 в российских школах не планируется, но регионы могут принимать решения в каждом конкретном случае.Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова с 7 по 22 февраля вводит возможность дистанционного обучения для студентов. При этом в пресс-службе отметили, что формат обучения на каждом факультете будет определяться отдельно.Если опираться на те официальные данные, которые имеют место сегодня, 29 января, то можно с уверенностью говорить о том, что всех российских школьников и студентов с 31 января не будут переводить на дистанционный формат обучения. Впрочем, в отдельных регионах соответствующие решение уже были приняты и все они связаны с резким ухудшением эпидемиологической ситуации.