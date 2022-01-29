Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует

Анастасия Заворотнюк 29.01.2022: свежие новости на сегодня

Анна Заворотнюк в очередной раз устроила сессию вопросов и ответов в stories личного микроблога в Instagram. В ходе общения с поклонниками светская львица вспомнила, как однажды принимала участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня», благодаря которому прославилась ее мама — актриса Анастасия Заворотнюк.Выяснилось, что та засветила дочь в одном из эпизодов проекта. Процесс оказался непростым и требовал предварительной подготовки. Анна отметила, что вместе с родительницей учила нужный текст, а съемки заняли много времени.«Очень долго снимали», — рассказала звездная наследница, уточнив, что на один маленький эпизод потребовалось семь часов, однако в любом случае все прошло «интересно и весело». Любопытно, что впоследствии один из фанатов Заворотнюк-младшей поинтересовался, не думала ли она о карьере в кино. Анна подчеркнула, что была бы не прочь заняться актерской деятельностью, поскольку все это кажется ей крайне интересным.Роль в "Моей прекрасной няне" не стала единственной в актёрской карьере Анны — девушка снялась также в сериале "Закрытая школа" и стала ведущей в телешоу "Достать звезду". Однако дальше перед камерами Анна предпочла появляться в другом ключе — в виде блогера. Дочь Анастасии Заворотнюк предпочла бизнес киноиндустрии — она является совладельцем бренда одежды D8, магазин которого находится в центре Москвы.Необходимо отметить, что Анна не пошла по стопам своей матери. Вместо этого она предпочла стать блогером. Знаменитость не раз подчеркивала, что это приносит ей не только стабильный доход, который достигает четырех миллионов в месяц, но и большое удовольствие.О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль в мозгу стало известно осенью 2019 года. Печальные новости выяснили СМИ, родственники актрисы же предпочли хранить молчание.Несмотря на лечение в московских и зарубежных клиниках, состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" остается практически без изменений. В отличие от супруга Заворотнюк, Петра Чернышева, который, не покладая рук, зарабатывает деньги для реабилитации Насти, ее дочь Анна ведет типичный образ жизни для молодой девушки.26-летняя звездная наследница публикует в Instagram жизнерадостные снимки и лишь иногда приоткрывает завесу тайны о том, что действительно творится в ее семье. На днях она даже написала в stories о самочувствии мамы, пишет Pravda.ru."Держимся как можем. Она воин, но болезнь страшная, разбивает сердце видеть ее такой", – призналась Анна.