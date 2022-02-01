Донбасс 1 февраля, свежие новости на сегодня: оперативная сводка, обзор карты боевых действий в ДНР и ЛНР, что происходит сейчас 01.02.2022

Обстановка в Донбассе: последние новости ЛНР и ДНР сегодня, 1 февраля 2022

Всему мировому сообществу в очередной раз становится понятно, что официальный Киев вместо переговоров с представителями ДНР и ЛНР обращается к практике вооруженных нападений. Об этом свидетельствуют многочисленные обстрелы, которые в последнее время заметно увеличились.Власти в Киеве готовят развязать информационную кампанию против республик Донбасса и России.Как сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), на украинских телеканалах в ближайшее время могут появиться постановочные телевизионные сюжеты. В них власти Украины планируют обвинить якобы в развязанных боевых действиях со стороны России и республик Донбасса. При этом в подготовке информационной провокации планируют использовать местных жителей, которые попросят освобождения от "российского гнета".В акции задействованы сотрудники медиа западных стран. Официальный Киев, по словам представителей ЛНР, попытается убедить общественность во все мире в правомерности действий своих вооруженных сил, которые якобы освобождают Донбасс от террористов.Также в ЛНР сообщили о размещении вооруженными силами Украины боевой техники на линии соприкосновения на Донбассе. Фиксируется появления трех БТР и одного бронетранспортера МТЛБ в районе населенного пункта Новотошковское.С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.С июля 2020 года на территории Донбасса действуют дополнительные меры по контролю за перемирием между сторонами. Они предполагают запрет на ведение огня, наступательных и разведывательных действий, использование беспилотников, а также размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.Напомним, последние месяцы власти в Киеве, а также "коллективный Запад" обвиняют Россию в подготовке якобы возможного вторжения на Украину. При этом страны НАТО поставляют украинскому государству оружие, а сам Киев сосредоточил на Донбассе половину личного состава армии, которая регулярно обстреливает позиции ДНР и ЛНР, несмотря на действие режима прекращения огня.В РФ неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать, а Запад пытается создать группировку войск у российских границ.«Украина не планирует начинать наступление ни против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще». С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица, передает ТАСС.По его словам, Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.«В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией», - сказал украинский дипломат.Кроме того, он заверил, что для Украины первый приоритет сегодня – это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе.«Активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира в Донбассе», - сказал он, добавив, что украинские власти готовы возобновить переговоры «нормандской четверки» во всех форматах.