Донбасс 1 февраля, свежие новости на сегодня: оперативная сводка, обзор карты боевых действий в ДНР и ЛНР, что происходит сейчас 01.02.2022

Всему мировому сообществу в очередной раз становится понятно, что официальный Киев вместо переговоров с представителями ДНР и ЛНР обращается к практике вооруженных нападений. Об этом свидетельствуют многочисленные обстрелы, которые в последнее время заметно увеличились.
Обстановка в Донбассе: последние новости ЛНР и ДНР сегодня, 1 февраля 2022
Власти в Киеве готовят развязать информационную кампанию против республик Донбасса и России.
Как сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), на украинских телеканалах в ближайшее время могут появиться постановочные телевизионные сюжеты. В них власти Украины планируют обвинить якобы в развязанных боевых действиях со стороны России и республик Донбасса. При этом в подготовке информационной провокации планируют использовать местных жителей, которые попросят освобождения от "российского гнета".
В акции задействованы сотрудники медиа западных стран. Официальный Киев, по словам представителей ЛНР, попытается убедить общественность во все мире в правомерности действий своих вооруженных сил, которые якобы освобождают Донбасс от террористов.
Также в ЛНР сообщили о размещении вооруженными силами Украины боевой техники на линии соприкосновения на Донбассе. Фиксируется появления трех БТР и одного бронетранспортера МТЛБ в районе населенного пункта Новотошковское.
С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.
С июля 2020 года на территории Донбасса действуют дополнительные меры по контролю за перемирием между сторонами. Они предполагают запрет на ведение огня, наступательных и разведывательных действий, использование беспилотников, а также размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.
Напомним, последние месяцы власти в Киеве, а также "коллективный Запад" обвиняют Россию в подготовке якобы возможного вторжения на Украину. При этом страны НАТО поставляют украинскому государству оружие, а сам Киев сосредоточил на Донбассе половину личного состава армии, которая регулярно обстреливает позиции ДНР и ЛНР, несмотря на действие режима прекращения огня.
В РФ неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать, а Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
«Украина не планирует начинать наступление ни против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще». С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица, передает ТАСС.
По его словам, Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.
«В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией», - сказал украинский дипломат.
Кроме того, он заверил, что для Украины первый приоритет сегодня – это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе.
«Активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира в Донбассе», - сказал он, добавив, что украинские власти готовы возобновить переговоры «нормандской четверки» во всех форматах.