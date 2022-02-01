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Будет ли локдаун, когда объявят о локдауне, локдаун с 1 февраля или 7 февраля: что сообщил Путин на совещании? Почему не вводят локдаун в РФ

1-02-2022, 09:17

Будет ли локдаун, когда объявят о локдауне, локдаун с 1 февраля или 7 февраля: что сообщил Путин на совещании? Почему не вводят локдаун в РФ
В последние дни января количество заразившихся коронавирусной инфекцией россиян стремительно растет. Из-за этого возникают опасения о введении очередного локдауна уже с 1 февраля. Переведут ли всех на самоизоляцию, и какие ограничения будут действовать во втором месяце 2022 года?

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На официальном уровне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что локдаун вводить не планируют. Слухи не соответствуют действительности, хотя правительство решило работать в удаленном формате – министры не собираются на совещания в плановом режиме, а проводят конференции по видео.




Государственная Дума РФ также вошла в режим пандемического функционирования. Депутаты будут собираться вместе только два раза в неделю, и так будет происходить в течение ближайших нескольких месяцев. По предварительной записи будут работать центры предоставления государственных услуг, но это только отдельные меры.

Оснований для локдауна из-за «омикрона» не выявлено


Безусловно, предпринимаются действия для минимизации контактов, и там, где возможно работать в удаленном режиме, это приветствуется. Но требование переходить на дистанционку или полностью закрывать компании не является обязательным и не распространяется на все регионы России. В правительстве активно мониторят ситуацию с распространением нового штамма «омикрон».

В отличие от «дельты», он менее летален, а увеличение количества зараженных лиц не приводит к уменьшению числа свободных больничных коек в палатах. Представитель комитета здравоохранения Госдумы Алексей Куринный заявил, что локдаун могут ввести, если в клиниках останется менее 15% свободных мест для коронавирусных заболевших, передает ТАСС.

Зампред Совета безопасности РФ и бывший президент страны Дмитрий Медведев считает, что сейчас нет оснований для введения локдауна. Система здравоохранения научилась справляться с вызовами COVID-19, а активная вакцинация населения замедлила темпы распространения недуга. По этой причине никаких предпосылок для ужесточения ограничений нет. Местные власти городов и поселков могут принимать самостоятельные решения, но их ни к чему не принуждают. В силе остаются масочный режим и обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

В Кремле не обсуждали вопрос введения всероссийского локдауна


Вопрос введения всероссийского локдауна из-за коронавируса в Кремле не актуален. Об этом 31 января в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не актуален, не обсуждается», — ответил он на вопросы представителей СМИ.

Так он прокомментировал появившуюся в ряде неподтвержденных источников информацию о возможности введения в России локдауна на фоне распространения коронавируса.

В России за минувшие сутки выявили 124 070 случаев COVID-19, в больницы попали 9090 человек, что на 8% меньше, чем днем ранее

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