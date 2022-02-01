Дистанционное обучение в феврале 2022 в школах и ВУЗах России: введут или нет, переведут ли студентов и школьников на дистант из-за омикрона

Дистант в школах и ВУЗах с 1 или 7 февраля в 2022 году будет или нет

Дистанционное обучение в школах, где ввели в 2022 году: школы Горно-Алтайска перевели на дистант из-за ковида

Дистант введен в части уфимских школ: последние новости 1 февраля 2022

Дистанционное обучение в школах Санкт-Петербурга с 1 февраля 2022: стало известно, когда решено перевести на удаленку

Что будет с дистанционным обучением в школах

Будет ли дистанционное обучение с 1 февраля или 7 февраля 2022? Этот вопрос остается на повестке дня у многих россиян. С помощью этой статьи вы сможете познакомиться с последними новостями по данной теме.Сразу же нужно пояснить, что официальных данных о том, что с первого февраля будет введен дистант в школах и ВУЗах, нет. Также не просматривается подобная перспектива и через неделю.Впрочем, власти допускали ранее, что региональные власти в случае ухудшения эпидемиологической обстановки могут самостоятельно вводить дистанционное обучение. Именно так и поступают чиновники на местах. Подробности - далее.Режим дистанционного обучения вводится в школах Горно-Алтайска с 31 января по 6 февраля. Это обусловлено ростом заболеваемости Covid-19 и ОРВИ. В то же время перевод всех школьников в Республике Алтай на дистанционный формат обучения пока не планируется, сообщает ТАСС.Организациям и предпринимателям, занимающимся дополнительным образованием детей, также рекомендовали перейти на дистанционный режим.Из-за того, что заболеваемость в республике за неделю выросла в 2,8 раза коечный фонд для пациентов с коронавирусом был увеличен на 320 мест (ранее объем коечного фонда составлял 160 коек). Также на этой неделе в республике планируется открытие моногоспиталя на базе Чемальской районной больницы, что позволит увеличить число коек еще на 40 мест.В связи с высокими показателями заболеваемости детского населения респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, 21 из 126 уфимских школ рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Уфы.Данное решение принято городским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции по рекомендации Управления Роспотребнадзора РБ.Удаленный формат обучения вводится с 1 по 7 февраля для всех учеников?— с 1 по 11 классы.Как отмечают члены оперативного штаба, ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации будет продолжен. В случае сохранения роста заболеваемости в данных организациях онлайн-обучение продлят еще на 7 дней.Ученики 7-11 классов школ в Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля. Также им запрещается очное посещение кружков в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.Несовершеннолетним в Петербурге кроме того запрещается со 2 по 13 февраля посещение заведений общепита.Министерство просвещения сообщает, что в регионах не планируют переводить все общеобразовательные организации на дистанционный формат обучения. Принимать решение о переводе на удаленку будут исходя из эпидемиологической обстановки."Там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - заявил Сергей Кравцов, глава Министерства просвещения.На данный момент в 43 регионах на карантин ушли 188 школ. Это мене 1 процента от общего числа общеобразовательных организаций.