Михаил Ефремов сегодня, 1 февраля, последние новости: что с актером случилось, сколько осталось в тюрьме сидеть, состояние здоровья

Михаил Ефремов в колонии: свежие новости на сегодня, 01.02.2022

Защищавший известного актера Михаила Ефремова адвокат, а ныне просто юрист Эльман Пашаев обратился с заявлением в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против его знакомого.По словам юриста, три года назад он одолжил под расписку своему знакомому миллион рублей и 8,6 тысячи долларов."Его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей. Он хотел открыть автосервис, на эти деньги планировал закупить оборудование", – рассказал Пашаев.Он добавил, что долго слушал обещания, что человек отдаст деньги со дня на день, после чего пропал, с тех пор на связь не выходил.Как сообщают адвокаты, заключенный Ефремов пользуется уважением и у администрации, и у других осужденных. Он активно занимается их культурным просвещением, организовал театральный кружок, снимает документальные фильмы. И наравне со всеми работает в швейной мастерской, вшивая замки-молнии в куртки. Таким образом он зарабатывает себе на покупки в магазине при колонии.Но финансовые неприятности его будут поджидать при выходе на волю. Как оказалось, его жена Софья Кругликова, оставшаяся с тремя несовершеннолетними детьми одна, не платит налоги из-за отсутствия средств. На данный момент Ефремов (а он является владельцем квартиры и автомобиля) внесен в список ФНС как злостный неплательщик. Общая сумма долга перед государством составляет более 200 тысяч рублей.Уже состоялось одно судебное заседание и приставы должны взыскать с Кругликовой 58 тысяч транспортного налога. Кроме того, она должна 90 тысяч рублей Пенсионному фонду РФ, 11 тысяч за медицинскую страховку и 79 тысяч налога на недвижимость, сообщает ФАН.В ФСН пояснили, что заключение под стражу не освобождает от оплаты обязательных налогов. Вместо личного внесения средств за осужденного может это сделать кто угодно. Если этого не произойдет, то взыскивать задолженность будут через суды, уже вместе со штрафами и пеней.Сама же Кругликова жалуется на тотальное безденежье, ее доходов еле хватает на еду и текущие расходы. Все деньги, что были на счетах, ушли на компенсацию семье погибшего Захарова и оплату услуг адвокатов.Напомним, за смертельное ДТП Михаил Ефремов получил восемь лет колонии. Его адвокаты вскоре после решения суда подали апелляцию, и приговор в итоге сократили на полгода. Представители погибшего водителя отмечали, что не считают такое наказание чрезмерно суровым.