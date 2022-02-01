Магнитные бури сегодня 1, 2 февраля 2022 г: Календарь, расписание магнитных бурь в феврале 2022

Магнитная буря 2 февраля 2022 года

Что делать метеозависимым при магнитной буре



Опасные дни в январе 2022 по лунному календарю



Календарь магнитных бурь на февраль 2022 года

1 февраля 2022 года, в 14:00 по московскому времени геомагнитная обстановка резко испортится. Колебания магнитного поля резко возрастут до уровня 4 баллов, а в 17:00 по московскому времени их сила достигнет мощных 5 баллов. Магнитная буря будет классифицироваться класса G1. Вероятность ухудшения прогноза составляет 30%.На день 2 февраля также передаётся крайне неблагоприятный прогноз: на протяжении всех суток состояние магнитосферы будет оцениваться колебаниями геомагнитного поля также силой в 5 баллов, однако вероятность ухудшения прогноза составляет уже 40%.Возможно, магнитная буря, которая ожидалась 3 числа, просто сдвинулась на двое суток раньше, однако на 5 и 6 февраля 2022 года ожидаются такие же неблагоприятные дни с геомагнитными ударами силой в 5 баллов.Всем метеозависимым следует запастись необходимыми лекарствами, которые вам назначил ваш лечащий врач, растительными препаратами с успокаивающим эффектом, дополнительно можно приобрести травяные чаи, способствующие успокоению нервной системы.Держите под рукой тонометр, а в случае резкого ухудшения состояния здоровья (например, при возникновении резкой и сильной головной боли) рекомендуется принять одну таблетку аспирина. При резком повышении артериального давления можно сделать компресс на подошвы ног с яблочным уксусом. Держать его следует не дольше 10 минут, после чего ноги ополосните чистой водой, пишет Sibkray.Постарайтесь не перегружать себя повышенными физическими нагрузками, оберегайте себя от стрессов и конфликтов, сохраняя нервную систему в покое. Постарайтесь правильно питаться, совсем откажитесь от кофе и крепкого чёрного чая, поскольку они приводят сосуды в тонус, что может привести к кислородному голоданию тканей. По возможности, найдите время на прогулку на свежем воздухе, чтобы обогатить кровь кислородом. Вечером перед сном можно принять тёплую ванну с вашими любимыми добавками, которая поможет вам расслабиться. Ложитесь спать раньше, сократите количество экранного времени, не сидите долго перед телевизором или экраном компьютера.Таблица неблагоприятных дней пригодится при наличии метеочувствительности. Она поможет и тем, у кого раньше не было зависимости от погодных явлений. Необходимо быть внимательным к собственному здоровью, чтобы не навредить.2 число – новолуние в знаке Козерог. День лучше посвятить отдыху. Не лучшее время для решения важных вопросов в госструктурах или с финансами;8 число – растущая Луна в Овне. Повышенная импульсивность и поспешность могут привести к ошибкам. Договоры и сделки могут быть сорваны из-за пустяков. Увеличивается риск создания острых ситуаций;10 число – растущая Луна в Овне. Сложный день для общения, а старые дела, напоминая о себе, будут сильно отнимать время. Влияние лунной энергии можно снизить, если положиться на свою интуицию в принятии решений;11 число – растущая Луна в Тельце, но 9 лунный день делает его критическим, наполняя иллюзиями и обманом. Негативные эмоции могут взять верх, что приведет к конфликтам. Лучше сосредоточиться на рутинной работе и отвлечься;17 число – растущая Луна в Раке. Нужно ограничить операции с финансами, особенно с кредитованием. Долги возвращаются очень долго. 15 лунный день устраивает соблазны. Реакция на происходящее может изменить тропу судьбы;18 число – полнолуние во Льве. Могут проявиться склонности к авантюризму, что увеличивает риск необдуманных поступков. Поэтому нежелательно совершать сделки, играть на бирже, подписывать серьезные договоры. Самомнение может помешать адекватному решению;28 число – убывающая Луна в Стрельце. Знак зодиака не дает мыслить конкретно, что может помешать в принятии важных решений. Но сложным этот период является благодаря 26 лунным суткам. Нужно поберечь свои силы и снизить активность, чтобы не растрачивать жизненную энергию.Зная расписание «геомагнитных ударов», можно заранее к ним подготовиться. Ученые уже заявили, что в этом месяце будет несколько опасных солнечных всплесков. В первой половине февраля будут самые долгосрочные магнитные бури. Для кого-то они очень опасны и трудны, другие же переносят их как обычные дни. В феврале будет 5 магнитных бурь:4-5 числа ? очень мощные колебания, силой в 5 баллов;10 февраля ? также достаточно сильная буря;с 12 до 15 числа ? более слабые колебания, но продолжительные;22 февраля ? незначительная буря;27-го числа ? достаточно сильные волнения геомагнитного поля.В эти дни стоит избегать работы с техникой. Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.