Анастасия Заворотнюк сегодня, 1 февраля 2022, последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует актриса сейчас, 01.02.2022

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк сегодня, 01.02.2022: свежие новости

"Это очередной бред журналистов", - написала она.

После того, как актрисе Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому головного мозга, она пропала с глаз публики. Ранее ее муж Петр Чернышев, довольно часто появлялся со своей супругой на, различного рода, светских мероприятиях, однако сейчас и он, и вся семья стараются не показываться дальше своего дома. Крайне редки его появления и на ледовых шоу, и те происходят у давней знакомой Татьяны Навки.На этот раз Петр Чернышев решил выступить в «Лебедином озере» в Новый год. Его гонорар за участие составил 8 млн рублей. Как оказалось, доходы не могут покрыть его долги.Стало известно, что с ноября прошлого года по январь 2022-го Чернышев получил от ГИБДД штрафов на 27 с лишним тысяч рублей. Как правило, они были начислены за превышение скорости, несоблюдение дорожной разметки, нарушение правил парковки и выезд на полосу общественного транспорта.Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram опровергла появившиеся слухи об ухудшении состояния матери, назвав их "очередным бредом журналистов".Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала распространенную СМИ информацию о том, что актриса якобы уже не может разговаривать, сообщает Woman.ru.По словам Анны Заворотнюк, данные сообщения являются выдуманными, и ее мать по-прежнему разговаривает. Такое заявление дочь актрисы сделала в Stories на своей страничке в Instagram.Напомним, о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более трех лет назад. Семья артистки долгое время официально не подтверждала информацию, однако потом призналась, что актриса действительно больна, при этом так и не назвав диагноз, который звезде поставили врачи.