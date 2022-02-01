Локдаун в России с 1 февраля 2022, объявят или нет: будет ли дистанционное обучение в школах и ВУЗах с 01.02.2022, что известно о карантине

Будет ли локдаун с 1 февраля 2022 в России из-за коронавируса: ответ Кремля

Переведут ли на дистанционное обучение ВУЗы и школы в феврале 2022

В России за сутки выявили более 120 тысяч новых случаев COVID-19

В России продолжает стремительно увеличиваться количество заболевших коронавирусом. В частности, на первое место по заразности постепенно выходит новый штамм "омикрон". В этой связи возникают вопросы о необходимости введения всероссийского локдауна.Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отрицает факт обсуждения правительством вопроса введения локдауна.Правительство РФ перешло на "удаленку" с 21 января. Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, включая территориальные органы и подведомственные организации велено перевести исключительно в дистанционный формат (без очного участия) максимально возможное количество совещаний.Несколько дней назад стало известно, что Госдума РФ переходит в "пандемийный" режим работы на два или три месяца: по два заседания в неделю - по вторникам и средам, пишет РИА Новости."По крайней мере на январь, февраль и, наверно, март. А там посмотрим, как будет складываться эпидемиологическая обстановка", - поведал первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.В Минпросвещения России ответили о переводе всех школ на дистанционный формат обучения из-за обстановки с коронавирусом.Как заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» министр Сергей Кравцов, подобных планов сейчас нет.По словам главы ведомства, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.Порядка 230 школ России находятся на карантине из-за коронавируса. Данные об этом были опубликованы 31 января на сайте Минпросвещения.«Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», - отмечается в информационном сообщении Минпросвещения.Уточняется, что на дистанционном образовании сейчас находится 8,69% школьников России.Заболеваемость коронавирусом в России бьет рекорды несколько дней подряд. За минувшие сутки в стране выявили 121228 новых случаев заражения - это максимум за всю пандемию.Новый штамм коронавируса "омикрон" был зафиксирован в 82 регионах России, сообщает в воскресенье, 30 января, оперштаб по борьбе с распространением заболевания.Больше всего новых заражений COVID-19 было выявлено в Москве - 24030. По сравнению с предыдущим днем (26488) количество заболевших снизилось. Далее идет Петербург - 17833, где, наоборот, наблюдается прирост заражений. На третьем месте Московская область - 11434.За сутки были госпитализированы 9883 человека. По сравнению с предшествующим днем показатель уменьшился на 32,2%. При этом увеличение госпитализации произошло в 10 регионах.Всего с начала пандемии в России было выявлено 11,7 млн случаев заражения коронавирусом (11737007). Выздоровели 10,2 млн человек (10218151), скончались - 330 тыс. человек (330728).