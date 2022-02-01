Полная схема лечения коронавируса "Омикрон" на дому у взрослого и детей препаратами: чем лечат в домашних условиях и в больнице, симптомы

Что такое омикрон?

Симптомы и признаки омикрона

Течение омикрона



Осложнения омикрона

Диагностика омикрона

Список препаратов для лечения штамма "омикрон"

Схемы лечения "омикрона"

Как лечить насморк при «омикроне»

Что нельзя делать при насморке

Все новое вызывает вопросы и тревогу, и если о коронавирусе COVID-19 в целом (тоже новом микроорганизме в масштабах эволюции) все так или иначе составили хотя бы общее представление, то его новый вариант омикрон окружен ореолом неопределенности.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, включая Россию, он распространяется быстрее "дельты".Впоследствии стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.По последним данным, носитель омикрона заражает до 12 человек (при дельте это число едва ли достигало 6). После попадания в организм вирус размножается в носоглотке и ротоглотке, главных бронхах в 70 раз быстрее, чем дельта-вариант, то есть гораздо раньше достигает числа, достаточного для клинических проявлений и дальнейшей передачи инфекции. При этом омикрон легче проникает в верхние дыхательные пути и гораздо реже поражает легкие.По одной версии омикрон развился в организме человека с резко ослабленным иммунитетом, по другой – стал результатом массовой вакцинации. Так или иначе, несмотря на повышенную контагиозность, более легкое течение инфекции позволяет эпидемиологам считать появление омикрона переломным моментом пандемии, следствием того, что вакцина придала ей контролируемый характер.Одним из наиболее частых и при этом наименее информативных симптомов заражения омикроном является боль в горле. На нее жалуются до 80% заболевших. Боль часто сопровождается першением, кашлем. Патогномоничные признаки (показательные симптомы, на основании которых можно сразу поставить диагноз) такие как потеря обоняния и вкусовых ощущений, для омикрона не характерны.Распространенными жалобами при омикроне являются головная боль и боль в глазных яблоках, боль в мышцах, насморк, чихание, заложенность носа и потеря аппетита.Подъем температуры при омикроне варьирует, у многих привитых заболевание протекает на фоне нормальной температуры, у ряда пациентов отмечается температура до 38 0 С и выше, при этом температура обычно спадает после приема жаропонижающих средств (в отличие от дельтаварианта, который зачастую вызывал так называемую резистентную гипертермию, устойчивую к стандартным жаропонижающим препаратам). Высыпания чаще отмечаются у детей.Что касается нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, врачи призывают быть бдительными. В условиях эпидемии все мысли так или иначе вращаются вокруг коронавируса, однако отсутствие аппетита, боли в животе разной локализации в сочетании с повышенной температурой, тошнотой, жидким стулом и общим недомоганием могут свидетельствовать как о пищевом отравлении, так и о воспалительном процессе (например, аппендиците), требующем хирургического вмешательства. Если Вы не отмечаете у себя характерных для омикрона боли в горле и в глазных яблоках, но страдаете от подъема температуры и болей в животе, не занимайтесь самодиагностикой, обратитесь к специалисту.Симптомы омикрона у мужчин и женщин не имеют достоверных различий, более информативно деление на возрастные группы. К группам риска относятся дети и младенцы, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.Педиатры обращают внимание на опасные признаки дыхательной и сердечной недостаточности, выраженной интоксикации организма. Так, если у ребенка отмечается одышка, учащенное дыхание, посинение ногтей и носогубного треугольника или он предъявляет жалобы на дискомфорт в межреберьях или подреберьях, следует незамедлительно обратиться к врачу.Детям и подросткам как не вакцинированной прослойке населения следует особенно беречься, избегать контактов с потенциальными носителями, отказаться от пребывания в местах массового скопления людей, при необходимости находиться там в масках или респираторах.Инфекция локализуется в носоглотке, ротоглотке и бронхах, омикрон крайне редко поражает легкие. Заболевание может протекать на фоне нормальной или повышенной температуры, напоминать грипп или простуду. Риск тяжелого течения для взрослого человека на 34% ниже, чем при дельте. Наиболее яркие клинические проявления отмечаются у детей до 3-х лет. Если заболел ребенок, рекомендуется консультация педиатра.Зараженным вариантом омикрон реже, чем зараженным другими вариантами, требуется специализированная медицинская помощь реанимационной бригады, впрочем, нельзя утверждать, обусловлено ли это легким течением инфекции у вакцинированных или меньшей опасностью варианта омикрон как таковой. Также эксперты сообщают, что при омикроне гораздо реже отмечаются нарушения со стороны свертывающей системы крови. При омикроне выше вероятность бронхита и бронхиолита (воспаления бронхиол), чем пневмонита, бронхит ибронхиолит протекают легче.Как выявляют омикрон? При диагностике омикрона важно помнить, что это вариант коронавируса, значит, выявляется он точно так же, как и остальные варианты: ПЦР-тестом.Берется мазок из носоглотки и ротоглотки, над биоматериалом проводится полимеразная цепная реакция. Тест дает положительный результат уже в конце инкубационного периода.При лечении "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет Cell Research со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.Изучение клеточных культур показало, что "омикрон" остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал ранее РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.Он пояснил, что при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия:режим,легкоусвояемая диета,обильная жидкостная нагрузка и препараты,при необходимости снимающие симптомы данного заболевания.Врач напомнил, что единственным эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 остается вакцинация против данного вируса и ревакцинация в утвержденные сроки.По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у людей с ослабленным иммунитетом при заражении омикрон-штаммом возможно тяжелое течение болезни.Начать надо с симптоматического лечения — применения сосудосуживающих капель, вяжущих средств, а также пить больше теплой жидкости, поддерживать правильную температуру воздуха в помещении и увлажнять воздух.Сосудосуживающие бывают трех сроков действия — короткого, среднего и длительного. Использовать их нужно, учитывая эти свойства. И ни в коем случае не применять капли и спреи дольше недели (для детей — 5-ти дней) Это может привести к параличу сосудодвигательных центров носа и к вазомоторному риниту.Промывание носа солевым раствором в период острой фазы заболевания лучше не делать, советует профессор ЛорНИИ Сергей Рязанцев.- Такие промывания хороши при хроническом процессе. В остром периоде, когда выделения обильные, есть риск таким образом «загнать» инфекцию в слуховую трубу и вызвать отит. Дома все-таки лучше использовать промышленные спреи с изотоническим раствором, снабженные дозатором, — так безопаснее, — говорит врач.Сморкаемся «по науке»:наклоните голову вперед,зажмите одну ноздрю,максимально выдохните воздух через свободную ноздрю, пока она полностью не очистится.Не грейте нос (в том числе, детям). Это крайне опасно — особенно, если есть повышенная температура. Воспаление может распространиться на соседние ткани, как следствие — гайморит, отит, лимфаденит и даже менингит, советует Светлана Алексеенко.И детям, и взрослым не рекомендуется проведение паровых ингаляций при насморке. Народный способ лечения насморка «дышать над горячей картошкой» может нарушить защиту дыхательных путей, поскольку горячий пар губит реснички мерцательного респираторного эпителия. Лучше проводить холодные ингаляции «небулайзером».Не закапывайте сок свежего лука или чеснока в нос. Особенно опасно это для детей. Этот сок очень агрессивен и может вызвать ожог полости носа, носоглотки и глотки. Лечить последствия придется в больнице.