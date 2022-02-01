Сегодня
Магнитные бури в феврале 2022, в какие дни будут: расписание магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни, как пережить магнитные бури
Локдаун в России с 1 февраля 2022, объявят или нет: будет ли дистанционное обучение в школах и ВУЗах с 01.02.2022, что известно о карантине
Анастасия Заворотнюк сегодня, 1 февраля 2022, последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует актриса сейчас, 01.02.2022
Полная схема лечения коронавируса "Омикрон" на дому у взрослого и детей препаратами: чем лечат в домашних условиях и в больнице, симптомы
Дистанционное обучение в феврале 2022 в школах и ВУЗах России: введут или нет, переведут ли студентов и школьников на дистант из-за омикрона
Магнитные бури сегодня 1, 2 февраля 2022 г: Календарь, расписание магнитных бурь в феврале 2022
Михаил Ефремов сегодня, 1 февраля, последние новости: что с актером случилось, сколько осталось в тюрьме сидеть, состояние здоровья
Донбасс 1 февраля, свежие новости на сегодня: оперативная сводка, обзор карты боевых действий в ДНР и ЛНР, что происходит сейчас 01.02.2022
Будет ли локдаун, когда объявят о локдауне, локдаун с 1 февраля или 7 февраля: что сообщил Путин на совещании? Почему не вводят локдаун в РФ
Введут ли дистант с 31 января 2022: карантин в школах в феврале, будет дистанционное обучение с понедельника 31 января, последние новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 29 января 2022, последние новости: состояние здоровья актрисы сейчас, 29.01.2022, как себя чувствует
Повышение военных пенсий на 8,6% в 2022 году: последние новости на сегодня: каким военным пенсионерам и на сколько повысят пенсии
Индексация пенсий с 1 февраля 2022 - на сколько вырастут пенсии, последние новости о повышении пенсий с 01.02.2022, размер прибавки
Выплаты на детей по 8, 10 и 20 тысяч рублей в феврале 2022: новый указ Путина, какие семьи получат новые детские пособия, свежие новости
Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Леонид Куравлев 29 января 2022, последние новости про актера: где сейчас находится, как состояние здоровья Куравлева 29.01.2022
Коронавирус сегодня: статистика ковида на 29 января 2022 в России, Москве, СПб. Статистика заболевших и умерших от штамма Омикрон в России
Михаил Ефремов 29 января 2022, последние новости сегодня: что случилось с актером, сколько осталось сидеть, свежая информация 29.01.2022
Повышение пенсии с 1 февраля 2022, чего ждать пенсионерам: как изменятся выплаты после индексации, актуальная информация, свежие новости
Дистанционное обучение будет завтра или 1 февраля 2022 года: правда ли, что все ученики России уйдут на дистанционное обучение, новости
Все новости
Категории / Новости

Магнитные бури в феврале 2022, в какие дни будут: расписание магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни, как пережить магнитные бури

1-02-2022, 09:17

Магнитные бури в феврале 2022, в какие дни будут: расписание магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни, как пережить магнитные бури
Не секрет, что магнитные бури сопровождаются сильными головными болями и перепадами кровяного давления. Особенно сильно этот эффект чувствуют те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или вегето-сосудистой дистонией. Поэтому важно знать, когда метеообстановка будет плохой. Специалисты уже составили график на февраль.

Чем опасны магнитные бури


Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются метеочувствительные люди – болит голова. Часто это сопровождается резкой переменой давления, хотя причины для этого могут быть какими угодно.




Магнитная буря способна негативно повлиять на выработку мелатонина. При этом в коре надпочечников вырабатывается большой объем кортизола, что отвечает за стрессовое состояние. Все это приводит к общему недомоганию, тревогам, тахикардии и повышенному давлению.

Продолжительная магнитная буря может сбить биоритмы человека, что чревато неврозами, нарушением гормонального фона и депрессиями. Медики предупреждают также, что геомагнитные бури способны вызвать обострение хронических болезней, сообщает "Курьер. Среда".

Магнитные бури — расписание на февраль


Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца прогнозирует на февраль 2022 года две магнитные бури. С 3 февраля (примерно в 21:00) по 4 февраля (18:00) будет действовать сильная геомагнитная буря. После яркого проявления 5 февраля жителей Земли ждет слабая геомагнитная вспышка. Небольшие возмущения начнутся с 6 по 9 февраля. Со среды 9 числа примерно в 21:00 начнутся малая геомагнитная буря, и продлится она до 12 февраля (18:00). Экстренные штормы в феврале не наблюдаются.

Как помочь себе — советы метезависимым


В самые «опасные» дни специалисты рекомендуют как можно больше отдыхать и обеспечить себе полноценный сон (7-8 часов). Во время магнитных бурь следует отказаться от физических нагрузок, стараться избегать эмоциональных потрясений и проводить свободное время на свежем воздухе.

В период магнитных воздействий многие эксперты советуют пить травяные чаи и постараться снизить употребления крепкого чая или кофе. Особенно старайтесь исключить алкоголь и табачные изделия. Добавьте в рацион больше фруктов. Как было сказано ранее, чтобы минимизировать негативное воздействие, стоит быть готовым. Накануне явления не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе, делайте утреннюю гимнастику, а людям больше всего склонным к воздействию из-за болезней, следует запастись необходимыми медикаментами.

Также по теме
Магнитная буря сегодня 29, 31 и 31 января 2022. Календарь магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни для метеозависимых людей
Новости // 29-01-2022, 12:50
Магнитные бури сегодня 1, 2 февраля 2022 г: Календарь, расписание магнитных бурь в феврале 2022
Новости // 1-02-2022, 09:17
Экспертами озвучены автомашины, которые лучше на зиму держать в гараже
Новости // 28-11-2017, 17:39
Действия водителя после ДТП
Статьи // 24-10-2017, 12:16
Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Статьи // 30-01-2021, 08:23
Французский авторынок за февраль сократился на 2,9%
Европа // 9-03-2017, 21:54
Кому снизят пенсию в феврале 2022 года, перечень категорий россиян, которые получат сниженные пенсионные выплаты, последние новости
Новости // 29-01-2022, 12:50
Будет ли локдаун, когда объявят о локдауне, локдаун с 1 февраля или 7 февраля: что сообщил Путин на совещании? Почему не вводят локдаун в РФ
Новости // 1-02-2022, 09:17
Категории / Новости
Магнитные бури в феврале 2022, в какие дни будут: расписание магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни, как пережить магнитные бури
Категории / Новости
Локдаун в России с 1 февраля 2022, объявят или нет: будет ли дистанционное обучение в школах и ВУЗах с 01.02.2022, что известно о карантине
Категории / Новости
Анастасия Заворотнюк сегодня, 1 февраля 2022, последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует актриса сейчас, 01.02.2022
Смотреть все

Происшествия
Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
hot
 Канун Рождества (Рождественский Сочельник): что можно и нельзя делать женщинам
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия