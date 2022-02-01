Магнитные бури в феврале 2022, в какие дни будут: расписание магнитных бурь на февраль, неблагоприятные дни, как пережить магнитные бури

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури — расписание на февраль

Как помочь себе — советы метезависимым

Не секрет, что магнитные бури сопровождаются сильными головными болями и перепадами кровяного давления. Особенно сильно этот эффект чувствуют те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или вегето-сосудистой дистонией. Поэтому важно знать, когда метеообстановка будет плохой. Специалисты уже составили график на февраль.Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются метеочувствительные люди – болит голова. Часто это сопровождается резкой переменой давления, хотя причины для этого могут быть какими угодно.Магнитная буря способна негативно повлиять на выработку мелатонина. При этом в коре надпочечников вырабатывается большой объем кортизола, что отвечает за стрессовое состояние. Все это приводит к общему недомоганию, тревогам, тахикардии и повышенному давлению.Продолжительная магнитная буря может сбить биоритмы человека, что чревато неврозами, нарушением гормонального фона и депрессиями. Медики предупреждают также, что геомагнитные бури способны вызвать обострение хронических болезней, сообщает "Курьер. Среда".Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца прогнозирует на февраль 2022 года две магнитные бури. С 3 февраля (примерно в 21:00) по 4 февраля (18:00) будет действовать сильная геомагнитная буря. После яркого проявления 5 февраля жителей Земли ждет слабая геомагнитная вспышка. Небольшие возмущения начнутся с 6 по 9 февраля. Со среды 9 числа примерно в 21:00 начнутся малая геомагнитная буря, и продлится она до 12 февраля (18:00). Экстренные штормы в феврале не наблюдаются.В самые «опасные» дни специалисты рекомендуют как можно больше отдыхать и обеспечить себе полноценный сон (7-8 часов). Во время магнитных бурь следует отказаться от физических нагрузок, стараться избегать эмоциональных потрясений и проводить свободное время на свежем воздухе.В период магнитных воздействий многие эксперты советуют пить травяные чаи и постараться снизить употребления крепкого чая или кофе. Особенно старайтесь исключить алкоголь и табачные изделия. Добавьте в рацион больше фруктов. Как было сказано ранее, чтобы минимизировать негативное воздействие, стоит быть готовым. Накануне явления не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе, делайте утреннюю гимнастику, а людям больше всего склонным к воздействию из-за болезней, следует запастись необходимыми медикаментами.