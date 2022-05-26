Свежая карта боевых действий на Украине сегодня, 26.05.2022: последние новости сейчас, обзор свежих событий на Украине от 26 мая

Последние новости Украины, которые приходят в настоящее время, позволяют говорить не только об успешности военной спецоперации России, но еще и о ее своевременности. Благодаря спецоперации удалось сохранить жизни тысяч мирных украинцев и вместе с этим остановить тот геноцид, который был инициирован украинскими властями около восьми лет назад по отношению в отношении жителей Донбасса.
Последние новости Украины на сегодня, 26.05.2022Между странами НАТО есть неофициальные договоренности об отказе поставлять Украине некоторые системы вооружений, сообщило германское агентство DPA со ссылкой на источники. В альянсе считают, что надо свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.
По данным DPA, в НАТО опасаются, что Россия может расценить поставки танков и военных самолетов "как вступление в войну", а затем принять "ответные военные меры". В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили агентству, что ФРГ знает о договоренности стран—участниц НАТО, передает "Коммерсант".
Представитель НАТО сказал, что все решения о поставках оружия являются личным делом входящих в альянс стран. По словам неназванных европейских дипломатов, они придерживались неофициальных договоренностей из опасения, что в противном случае могут не получить "полной поддержки" партнеров по НАТО в случае нападения. По этой причине Польша не стала поставлять Киеву истребители МиГ-29 советского производства, утверждает DPA.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил позицию Киева по переговорному процессу с Россией.
Глава МИД высказался на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форуля возобновления дипломатических переговоров.
Дипломат утверждает, что украинской стороне эмоционально тяжело садиться за стол переговоров с российской делегацией. По его словам, в Киеве готовы "контролировать свои эмоции", если это поможет восстановить территориальную целостность и принеси мир.
Власти ФРГ не заинтересованы в "успехе" Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией. Такое мнение высказал профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока польскому изданию Niezalezna.pl.
Таким образом он прокомментировал заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла "успеха".
Как указал польский профессор, на деле Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву, а значит не хочет, "чтобы Россия проиграла".
Он пояснил, что это обусловлено экономическими интересами Германии. По словам Сороки, такие действия Берлина серьезно повлияют на работу НАТО, пишет EA Daily.
"Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса", — сетует профессор.
Он упрекнул Германию в том, что она еще с 70-х годов прошлого века стремилась сблизиться с Советским Союзом, чтобы "совместно править" Европой.
Свежие новости Донбасса сегодня, 26 мая: обстановка в ДНР и ЛНР сейчасКак сообщает "Военное обозрение", одним из наиболее активных направлений продвижения ВС РФ является Красный Лиман, переименованный Киевом в Лиман. Бойцы республиканской НМ и ВС РФ открыли огонь по украинским военным. В результате разрозненные подразделения 79-й бригады ВС Украины сбежали.
В Сети опубликованы материалы, на которых видно, как украинские военные на высокой скорости уезжают с позиций. БТР-80 по дороге останавливается, чтобы забрать разбежавшихся по лесопосадкам военных. Боевики отступили в направлении парка "Святы горы". ВС РФ и НМ ДНР сопровождали артиллерийским огнем отступление ВСУ. Сейчас под контролем противника остается треть территории Красного Лимана. Остатки второй роты 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ приняли решение бежать из-за потери живой силы. Теперь военнослужащие попали в список украинских дезертиров.
Сегодня в министерстве внутренних дел Луганской народной республики заявили, что им известно, где пройдет генеральное сражение за Донбасс в рамках СВО:
"Генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске. Это будет Донбасский излом и конец всей войсковой операции в отношении киевской хунты и самого Донбасса. Это будет излом, от которого Украина уже никогда не оправится", - цитирует слова помощника руководителя МВД ЛНР Виталия Киселёва РИА Новости.
Слова Киселева пока не подтверждены, не опровергнуты и не прокомментированы ни военными, ни политиками, но о том, что дела у ВСУ крайне плохи на Донбассе, заявил глава МИДа "страны 404" Дмитрий Кулеба.
Поэтому реальность переломного момента в ходе военной спецоперации именно под Краматорском не кажется сильно преувеличенной.
Очередной артиллерийский обстрел населенного пункта Пантелеймоновка провели украинские боевики, 25 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
В 19:10 украинские каратели обрушили на Пантелеймоновку десять выстрелов из орудий калибра 122 миллиметра со стороны населенного пункта Новгородское.
Войска Украины выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР, сказано в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщает представительство.
Ранее один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Курской области. Ещё несколько человек пострадали.
Новости последних часов из Херсона на сегодня, 26 маяПресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Сергей Мороз сообщил в своем Телеграм-канале о старте продаж в регионе сим-кант с российскими номерами.
По его словам, продажи сим-карт с кодом РФ +7 осуществляет один из российских операторов сотовой связи.
"25 мая в Херсоне впервые официально проходит продажа российских сим-карт", - сообщил Мороз.
Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили в компьютере сотрудника Службы безопасности Украины карту украинского государства, границы которого распространялись на южные территории Белоруссии и юго-западные области России.
На служебном компьютере сотрудника Управления СБУ по Херсонской области Безуха Д.О. было обнаружено фото с картой "Большой Украины". В границу украинского государства на полотне включены территории России и Белоруссии. Фото с компьютера опубликовано на телеграм-канале "Херсонська фортеця".
Согласно карте, в состав "Большой Украины" должны войти Ростовская, Белгородская, Курская, Воронежская области, Республика Крым и часть Краснодарского края. Также претензии украинской государственности распространяются и на Гомельскую область Белоруссии.
Говорить о создании военной базы ВС РФ в Херсонской области преждевременно. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, пишет "Царьград".
Руденко заявил, что впервые слышит об идее создания военной базы под Херсоном.
"Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу", — сказал замглавы МИД РФ.
В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ установили полный контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.
Ситуация в Мелитополе на сегодняшний день, 26.05.2022: новостиВласти Мелитополя начинают подготовку к выдаче жителям российских паспортов, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
"Администрация города сейчас приступит к подготовительным работам для того, чтобы наши жители могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию", – сказала она на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале администрации.
По словам Данильченко, в Мелитополе "очень рады, что указ подписан, и благодарны президенту Российской Федерации" за то, что он "так оперативно отреагировал" на их "пожелания и стремления".
Предприятия Мелитополя производят продукцию широкого спектра, которая востребована в России, сообщила и. о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в интервью РИА Новости.
Данильченко, сообщила, что более 80% продукции, производимой на предприятиях Мелитополя, востребовано в России и в странах СНГ. По ее словам, мелитопольские предприятия Мелитополя возобновляют контракты с российскими партнерами и отгружают свою продукцию.
"Это очень большой спектр наименований запчастей разного плана, бытовых товаров и много другого. И таким образом, мы надеемся, что наши взаимоотношения с Россией выйдут на прежний уровень", — сказала Данильченко.
Она сообщила, что в городе производится, в частности, запчасти для автомобилей и сельхозтехники, электрооборудование, гидравлическое оборудование, а также есть предприятия, которые могут выполнять оборонные заказы.
"Спектр очень большой… Если взять прайсы крупных промышленных предприятий, а у нас их более десятка, то у каждого предприятия найдется как минимум от 200 до 1000 наименований производимой продукции", — сказала она.
Напомним, в начале российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Мелитополь перешел под контроль российских войск. Данильченко исполняет обязанности мэра города Мелитополя с 11 марта после того, как предыдущий мэр Иван Федоров отказался продолжать работать и передал ей свои полномочия.
Украина сегодня, 26 мая: новости на текущий моментНа фоне поставок вооружения на Украину оружейные корпорации США увеличили свою стоимость в среднем на 11%, об этом сообщает URA.RU.
Капитализация предприятий США, задействованных в оборонной промышленности, увеличилась с 491 до 544 миллиардов долларов.
"Капитализация оборонной промышленности США, задействованной в поставках вооружения на Украину за последние три месяца текущего года увеличилась на 53 миллиарда долларов", об этом сообщают "Ведомости" опираясь на предоставленные данные Кильского института мировой экономики.
Украина способствует польскому освоению собственного пространства недавним предоставлением особых прав гражданам Польши. Такое мнение в беседе с международной редакцией ФАН выразил доцент кафедры истории и теории политики МГУ Александр Бубнов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Варшава, вероятно, вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию Украины. Российская военная спецоперация при этом будет использована как предлог.
Александр Бубнов считает, что подобное развитие событий высоковероятно, так как недавнее предоставление особых прав полякам на территории Украины означает легализацию присутствия польских войск, советников и военных специалистов. Это и является "ползучим" освоением Польшей украинского пространства, полагает эксперт.
Однако нельзя точно сказать, в какой форме произойдет экспансия. Собеседник предполагает, что при "мягком" варианте Варшава направит в соседнюю страну военных советников и отдельные подразделения.
"Варшаве это выгодно тем, что это старые польские земли, на которые они в свое время претендовали и за которые воевали, которых они лишились в 1939 году и которые затем компенсировал Иосиф Сталин за счет части Германии. Возвращение старых земель стало бы в Польше мощным сигналом о том, что она превращается в восточноевропейскую мини-империю, ключевого союзника Соединенных Штатов [в регионе]", — напоминает эксперт.
По его словам, грубое и единоразовое включение украинских территорий в состав Польши невозможно — необходимы переходный период и существенное обоснование такой интеграции.
"Поляки могут занять Украину под предлогом защиты, а затем, в случае необходимости подписания мирного договора между Украиной и Россией, они могут претендовать на участие в соглашении", — добавил собеседник.
Число иностранных наемников на Украине превысило 6 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров ОДКБ.
По словам главы военного ведомства, на данный момент на территории Украины сосредоточено более шести тысяч иностранных наемник. Помимо этого министр подчеркнул, что в зону боевых действий направлены военные советники и сотрудники ЧВК.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы проведения специальной операции для эвакуации мирного населения и того, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.