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Свежая информация и магнитной буре сегодня, 25 марта 2023 года: советы метеозависимым


Будет ли сегодня, 25.03.2023, магнитная буря? К чему готовится метеочувствительным людям? Подобные вопросы вновь и вновь становятся актуальными, так как к магнитным бурям лучше готовиться заранее, зная, когда и какой силы они будут.

Характеристика сегодняшнего дня


Сегодня сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, сообщают "Вести Приморье".

Как говорят ученые Института прикладной геофизики, уровень G3 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов.25 марта магнитная буря в пике будет достигать 4-х баллов. Это время около 6 утра и до полудня. В остальное время колебания 3-балльные.
26 и 27 марта максимальный балл бурь - 4. Но в течение суток будут геомагнитные колебания от 2-х и до 4-х баллов.
Пик ярости придется на последние 2-ое суток марта. А именно 30 и 31 числа. В этот период бури будут равны 5 баллам.
28 и 29 марта меньший балл. Будет по 3 и 2 соответственно.

Стало известно, когда в апреле 2023 года будут магнитные бури


В результате обострившейся солнечной обстановке магнитные бури в апреле будут крайне мощными. В апреле 2023 года ожидается пять мощных периодов магнитных бурь, которые будут влиять на Землю. Некоторые периоды будут короткими и длиться всего один день, в то время как другие будут растянуты на несколько недель.

С 1 по 8 апреля Землю атакуют геоудары силой от 3 до 4 баллов. Наиболее опасным днем станет 1 апреля, когда планета подвергнется атакующим геоударам в 4 балла.
11 апреля Земля будет подвергнута атакам геоударов силой в 3 балла, информирует "Курьер. Среда".

16 апреля Земля также будет атакована геоударами силой в 3 балла.

С 20 по 24 апреля начнется очередной мощный шторм, сила которого будет колебаться от 3 до 4 баллов. Наиболее опасным днем станет 22 апреля, когда планета подвергнется атакующим геоударам в 4 балла.

С 26 по 30 апреля состоится последняя магнитная буря месяца, в ходе которой Земля будет атакована геоударами силой от 3 до 4 баллов. Наиболее опасными днями станут 26 и 27 апреля, когда планета подвергнется атакующим геоударам в 4 балла.

Советы врача

При магнитных бурях и резких изменениях в атмосферном давлении многие, даже молодые, россияне могут почувствовать себя плохо, пишет "Абзац". Особенно опасны подобные погодные явления для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сказал врач общей практики Денис Прокофьев:
"
Возникают колебания артериального давления, которые могут спровоцировать гипертонический или гипотонический криз. Очень важно адаптировать принимаемую терапию. В группу риска входят и страдающие хроническими мигренями или цефалгией. Из-за магнитных бурь головные боли у них могут усиливаться
"
.
По его словам, важно в такие периоды убрать из рациона кофеин и крепкий чай, воздержаться от употребления алкоголя, курения, сильной физической нагрузки. Всё это может спровоцировать повышение артериального давления. Также стоит в своей аптечке иметь тонометр, а при плохом самочувствии лучше остаться дома.
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Категории / Новости
Свежая информация и магнитной буре сегодня, 25 марта 2023 года: советы метеозависимым
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