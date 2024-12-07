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Еврокомиссия выделила огромную сумму на производство батарей и готова конкурировать с Китаем

7-12-2024, 19:45

Еврокомиссия выделила огромную сумму на производство батарей и готова конкурировать с Китаем

Европейская комиссия выделяет один миллиард евро на развитие производства аккумуляторов для электромобилей в рамках масштабной программы поддержки экологически чистых технологий.

Данное финансирование является частью комплексного пакета в размере 4,6 миллиарда евро, направленного на развитие технологий с нулевым уровнем выбросов, производство аккумуляторных батарей и экологически чистый водород. Компании смогут подавать заявки на получение субсидий до 24 апреля 2025 года, а подписание соглашений о предоставлении грантов запланировано на первый квартал 2026 года.

Особое внимание уделяется снижению зависимости от китайских поставщиков комплектующих. Европейская комиссия планирует отдавать предпочтение проектам, которые минимально используют катоды, аноды и активные материалы из Китая. Кроме того, все новые патенты, полученные в результате финансируемых проектов, должны быть зарегистрированы в странах-членах ЕС.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) дополнительно предоставит 1,8 миллиарда евро для развития производственно-сбытовой цепочки аккумуляторов. За последние шесть лет банк уже выделил 6 миллиардов евро на финансирование этого сектора, включая исследования, производство, инфраструктуру зарядки и переработку.

Данная инициатива направлена на создание конкурентоспособной и экологически устойчивой европейской аккумуляторной промышленности. Программа также поддерживает цели, обозначенные в Зеленом курсе ЕС, регламенте ЕС по аккумуляторам и Законе о промышленности с нулевым уровнем выбросов.


Автор: Дмитрий Волков
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