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Шеф-повар из Уфы раскрыл секретный рецепт заправки для оливье, который произвел фурор среди гостей

7-12-2024, 19:48

Шеф-повар из Уфы раскрыл секретный рецепт заправки для оливье, который произвел фурор среди гостей

Традиционный новогодний салат оливье можно сделать более полезным, заменив привычный майонез альтернативными заправками.

Майонез содержит около 600 калорий на 100 граммов продукта, что составляет практически треть суточной нормы калорий для взрослого человека. В нем также присутствует повышенное содержание омега-6 жирных кислот, которые при избыточном потреблении могут негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Одной из лучших альтернатив выступает натуральный греческий йогурт. Его кисловатый вкус и плотная консистенция отлично сочетаются с компонентами оливье. Для улучшения вкуса в йогурт можно добавить свежую зелень - укроп, петрушку или даже мяту.

Сметанный соус также может стать достойной заменой майонезу. Для его приготовления достаточно смешать жирную сметану с горчицей, добавить соль и специи по вкусу. При желании можно обогатить вкус соевым соусом или яблочным уксусом.

Интересным вариантом выступает соус на основе авокадо с кефиром. Для его приготовления нужно измельчить мякоть спелого авокадо, добавить кефир, оливковое масло, лимонный сок и специи. Такая заправка не только полезна, но и придает салату оригинальный вкус.


Автор: Дмитрий Волков
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