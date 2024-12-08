Повстанцы захватили Дамаск: Асад покинул страну после стремительного наступления

Сирийские повстанцы заявили о захвате столицы страны, Дамаска, после стремительного наступления, начавшегося 27 ноября. В ходе этого наступления они уже овладели ключевыми городами, такими как Алеппо, Хомс и Хама. По сообщениям местных жителей, в Дамаске слышны звуки стрельбы и взрывов, поскольку повстанцы начали активно продвигаться по городу. Вечером в субботу повстанцы захватили Хомс, который является важным стратегическим узлом между Дамаском и прибрежными провинциями Латакия и Тартус, где расположена российская военно-морская база.

Несмотря на официальные заявления офиса президента Башара Асада о том, что он остается в столице и продолжает выполнять свои обязанности, вскоре стало известно, что он покинул страну. Это событие стало кульминацией многолетнего правления Асада. Повстанцы утверждают, что они "полностью освободили" Хомс и теперь сосредоточены на освобождении Дамаска и его окрестностей. В некоторых районах города местные жители начали снимать и сжигать портреты Асада, напоминая о протестах, которые проходили в стране во время Арабской весны.

По данным источников, близких к повстанцам, "военно Дамаск пал", и они уже контролируют некоторые районы столицы. В то же время сирийская армия не оказала значительного сопротивления. Ожидалось, что режим усилит защиту Дамаска, однако высокопоставленные чиновники режима начали готовиться к переходу на сторону повстанцев. В результате стремительного наступления многие жители столицы поспешили запастись продуктами и покинуть страну.

Ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази Джалали заявил о готовности к любому процессу передачи власти и сотрудничеству с любым новым руководством, выбранным народом Сирии. Он подчеркнул необходимость сохранения государственных институтов для всех граждан страны. "Эта страна может стать нормальной страной с хорошими отношениями с соседями и миром", - добавил он.

Таким образом, события последних дней могут привести к значительным изменениям в политической ситуации в Сирии и окончанию многолетнего правления Асада, сообщает CNN.