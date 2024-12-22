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Китайский электрокар Zeekr 001 достиг исторической отметки в 250 000 поставок

22-12-2024, 09:11

Китайский электрокар Zeekr 001 достиг исторической отметки в 250 000 поставок

Компания Zeekr объявила о значительном достижении - совокупные поставки модели Zeekr 001 превысили 250 000 единиц, сообщает официальный представитель компании. Это сделало Zeekr 001 самым быстрорастущим электромобилем в Китае, достигшим такого показателя.

В ноябре 2024 года было продано 6 603 единицы Zeekr 001, что довело общий объем продаж в 2024 году до 92 289 автомобилей. Модель является лидером продаж среди электромобилей в ценовом сегменте выше 250 000 юаней (34 300 долларов США).

Zeekr 001 был представлен 15 апреля 2021 года как первая модель компании. После запуска автомобилю потребовалось 110 дней, чтобы достичь отметки в 10 000 поставленных единиц, 357 дней для достижения 50 000 единиц и 972 дня для преодоления рубежа в 200 000 единиц.

Обновленная версия 2025 года оснащена платформой с напряжением 800В и доступна в версиях с задним и полным приводом. Модель с задним приводом имеет мощность 310 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды. Полноприводная версия дополнительно оснащена передним электродвигателем мощностью 270 кВт, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Автомобиль комплектуется аккумуляторами от CATL: Shenxing LFP емкостью 95 кВтч и Qilin NMC емкостью 100 кВтч, обеспечивающими запас хода до 750 км по циклу CLTC.


Автор: Дмитрий Волков
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