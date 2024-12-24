Honda и Nissan объединяются: японские автогиганты начали новую главу истории

В результате длительных переговоров японские автопроизводители Honda и Nissan достигли соглашения об объединении под управлением новой холдинговой компании, к которой также может присоединиться Mitsubishi в качестве третьего бренда.

Это решение было принято для поддержки компании Nissan, которая переживает серьезные финансовые трудности. После пикового показателя выручки в 2018 году в размере 107,6 миллиардов долларов, доходы Nissan снизились до 74,9 миллиардов долларов к 2022 году. Несмотря на небольшое восстановление до 87,5 миллиардов долларов в 2024 году, чистая прибыль компании в первом квартале 2024 года упала на 73% по сравнению с предыдущим годом.

В рамках плана возрождения, объявленного в ноябре, Nissan намерен сократить производственные мощности и уволить 9000 сотрудников по всему миру. По прогнозам компаний, объединенный бизнес Honda и Nissan может генерировать годовую выручку более 30 триллионов йен и операционную прибыль свыше 3 триллионов йен.

Руководство новой компании будет преимущественно представлено директорами от Honda, включая позицию генерального директора. Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе отметил, что основные преимущества от объединения проявятся после 2030 года, подчеркнув необходимость усиления конкурентных позиций компании.

Компании планируют заключить окончательное соглашение к июню следующего года и создать холдинговую компанию к августу 2026 года. Этот временной промежуток необходим Nissan для проведения реструктуризации. После одобрения сделки акционерами обе компании будут исключены из листинга Токийской фондовой биржи и станут дочерними предприятиями нового холдинга.