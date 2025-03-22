Сегодня
Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов
BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году
Налог на роскошь: какие 555 моделей автомобилей попали в список Минпромторга
Россиянам назвали дату, до которой нужно поменять зимнюю резину на летнюю
Гонщики NASCAR с фамилией на "Б" доминируют в начале сезона
Метеорологи России готовятся отметить профессиональный праздник 23 марта
Сооснователь Apple Стив Возняк раскритиковал программное обеспечение Tesla
Honda начала закупать батареи у Toyota, чтобы избежать высоких пошлин
Владельцы Ferrari в США подали в суд из-за опасного дефекта тормозов
Подержанные авто россиян обяжут проходить техосмотр перед продажей
Denza N9 PHEV: новый флагманский гибридный внедорожник BYD с запасом хода 1302 км
Легендарную Toyota Eagle HF89 с пятью победами в IMSA GTP выставили на торги
«Дакар-2025»: Росс Бранч из «Героев» разбивается на 6-м этапе
Honda и Nissan объединяются: японские автогиганты начали новую главу истории
Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год
Китайский электрокар Zeekr 001 достиг исторической отметки в 250 000 поставок
Xiaomi раскрыла причины переноса старта продаж кроссовера YU7 на лето 2025
Повстанцы захватили Дамаск: Асад покинул страну после стремительного наступления
Шеф-повар из Уфы раскрыл секретный рецепт заправки для оливье, который произвел фурор среди гостей
Еврокомиссия выделила огромную сумму на производство батарей и готова конкурировать с Китаем
Все новости
Категории / Новости

Легендарную Toyota Eagle HF89 с пятью победами в IMSA GTP выставили на торги

22-03-2025, 10:04

Легендарную Toyota Eagle HF89 с пятью победами в IMSA GTP выставили на торги

Toyota Eagle HF89 1990 года — легендарный гоночный автомобиль с богатой историей — выставлен на аукцион. Созданный компанией Dan Gurney's All American Racers в сотрудничестве с Toyota для серии IMSA GTP, этот болид принес японскому автопроизводителю пять побед. С Хуаном Мануэлем Фанхио II за рулем автомобиль одержал победы на трассах в Топике, Сирс-Пойнт, Дель-Мар и Сан-Антонио в 1990 году, а также на Уоткинс-Глен в 1991 году. Последним гонщиком, управлявшим этой машиной, был Рокки Моран, после чего она была выведена из эксплуатации.

После нескольких лет хранения и статической экспозиции автомобиль был косметически обновлен в соответствии с исторической ливреей Топики и выставлен в Музее Фанхио в Аргентине. В 2015 году его приобрел нынешний владелец, который поручил специалистам из Canepa провести двухлетнюю реставрацию стоимостью более 800 000 долларов. В 2016 году полностью восстановленный болид вернулся на трек во время выставки Rolex Reunion.

Под капотом Toyota Eagle HF89 установлен рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 2140 куб. см с системой впрыска топлива Nippon Denso, специальным блоком управления Life Racing и системой смазки с сухим картером. В 2016 году силовая установка была модернизирована компанией Advanced Engine Research, а в 2023 году обновлена система смазки. Конструкция автомобиля включает алюминиевый сотовый монокок с панелями из углеродного волокна, пятиступенчатую механическую коробку передач Hewland и дисковые тормоза AP Racing.

Аэродинамический пакет болида состоит из встроенных в бамперы фар, передних плоскостей для пикирования, воздухозаборника, каналов охлаждения тормозов и заднего крыла с двумя плоскостями. На момент публикации до окончания аукциона оставалось восемь дней, а текущая ставка составляла 101 098 долларов. Новый владелец получит исторический технический паспорт FIA, действительный до 2029 года, документацию о реставрации и товарный чек.



Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
На аукционе в Нью-Йорке за $7,5 млн продан болид Шумахера
Новости // 17-11-2017, 23:24
В Украине продана "девятка" 27-летнего возраста с пробегом 49 километров
Новости // 3-08-2017, 16:48
В США продан Mercedes 1990 года по цене дорого суперкара
США // 25-01-2017, 17:57
Раритетную модель BMW M5 E28 выставили на аукцион
Новости // 3-04-2017, 03:21
В Франции продается 2-местный болид Формулы-1
Европа // 28-06-2017, 14:12
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов
Категории / Европа
BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году
Категории / Законодательство
Налог на роскошь: какие 555 моделей автомобилей попали в список Минпромторга
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
hot
 Двойной подарок судьбы: сестры-близнецы и их дети, рожденные с разницей в минуты
hot
 Открываю секрет удачи 2024 года: как звёзды обещают процветание – не пропустите свой шанс
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия