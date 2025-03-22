Легендарную Toyota Eagle HF89 с пятью победами в IMSA GTP выставили на торги

Toyota Eagle HF89 1990 года — легендарный гоночный автомобиль с богатой историей — выставлен на аукцион. Созданный компанией Dan Gurney's All American Racers в сотрудничестве с Toyota для серии IMSA GTP, этот болид принес японскому автопроизводителю пять побед. С Хуаном Мануэлем Фанхио II за рулем автомобиль одержал победы на трассах в Топике, Сирс-Пойнт, Дель-Мар и Сан-Антонио в 1990 году, а также на Уоткинс-Глен в 1991 году. Последним гонщиком, управлявшим этой машиной, был Рокки Моран, после чего она была выведена из эксплуатации.

После нескольких лет хранения и статической экспозиции автомобиль был косметически обновлен в соответствии с исторической ливреей Топики и выставлен в Музее Фанхио в Аргентине. В 2015 году его приобрел нынешний владелец, который поручил специалистам из Canepa провести двухлетнюю реставрацию стоимостью более 800 000 долларов. В 2016 году полностью восстановленный болид вернулся на трек во время выставки Rolex Reunion.

Под капотом Toyota Eagle HF89 установлен рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 2140 куб. см с системой впрыска топлива Nippon Denso, специальным блоком управления Life Racing и системой смазки с сухим картером. В 2016 году силовая установка была модернизирована компанией Advanced Engine Research, а в 2023 году обновлена система смазки. Конструкция автомобиля включает алюминиевый сотовый монокок с панелями из углеродного волокна, пятиступенчатую механическую коробку передач Hewland и дисковые тормоза AP Racing.

Аэродинамический пакет болида состоит из встроенных в бамперы фар, передних плоскостей для пикирования, воздухозаборника, каналов охлаждения тормозов и заднего крыла с двумя плоскостями. На момент публикации до окончания аукциона оставалось восемь дней, а текущая ставка составляла 101 098 долларов. Новый владелец получит исторический технический паспорт FIA, действительный до 2029 года, документацию о реставрации и товарный чек.