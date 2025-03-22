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Подержанные авто россиян обяжут проходить техосмотр перед продажей

22-03-2025, 19:48

Подержанные авто россиян обяжут проходить техосмотр перед продажей

В Минпромторге разрабатывают новый законопроект, который обяжет граждан проводить технический осмотр подержанных автомобилей перед продажей. Проверку необходимо будет проходить у официальных дилеров или на аккредитованных станциях техобслуживания. По словам гендиректора автодилерского холдинга «Рольф» Светланы Виноградовой, это поможет снизить количество неисправных машин на дорогах и повысить безопасность дорожного движения.

Согласно предлагаемым изменениям, при покупке автомобиля у дилера, он сам будет проводить проверку и выдавать диагностическую карту. Если же машина приобретается у физического лица или у юридического лица, не являющегося дилером, потребуется обращение на аккредитованную станцию для полной диагностики. Выявленные неисправности должны будут устраняться до продажи транспортного средства.

Статистика показывает, что в прошлом году в России было продано около 6 миллионов автомобилей с пробегом, из которых только 24% приходится на автодилеров, проводящих техконтроль. Остальные 67% сделок заключались напрямую между физическими лицами. По мнению Виноградовой, это около 4,5 миллиона сделок, где машины потенциально могут представлять угрозу для участников дорожного движения.

Эксперты разделились во мнениях относительно предлагаемых изменений. Гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский считает, что такой закон необходим, хотя для потребителей исчезнет возможность покупки автомобиля по более низкой цене. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин, напротив, называет инициативу дополнительными поборами и сомневается в ее эффективности, указывая на проблемы с репутацией у многих дилеров.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечает, что серьезная проверка в первую очередь нужна потребителю, поскольку на вторичном рынке много автомобилей со сложной биографией. Однако создание такой системы в масштабах государства потребует значительных усилий и времени, сообщает «Газета.Ru».


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов
Категории / Европа
BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году
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