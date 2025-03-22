Владельцы Ferrari в США подали в суд из-за опасного дефекта тормозов

В США владельцы автомобилей Ferrari подали коллективный иск против итальянского производителя роскошных спортивных автомобилей, обвиняя компанию в недостаточном решении серьезной проблемы с тормозной системой. Основная претензия заключается в том, что дефект может привести к частичной или полной потере тормозной способности, что создает угрозу безопасности водителей.

История проблемы

Проблема связана с крышкой бачка тормозной жидкости, деталью, поставляемой компанией Bosch, которая потенциально может привести к утечке тормозной жидкости и, как следствие, к отказу тормозов. Ferrari выпустила отзыв дефектных крышек в 2021 году, а затем добровольно расширила отзыв в 2022 году.

Отзывы затронули многочисленные модели Ferrari, начиная с 2005 года выпуска. Среди затронутых моделей: 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 488 GTB, 488 Spider, 430, 612 Scaglietti, 812 Superfast, F60 America, F8 Spider, F8 Tributo, Roma, California, California T, F12 Berlinetta, F12 TDF, FF, GTC4 Lusso, GTC4 Lusso T, LaFerrari, LaFerrari Aperta и Portofino.

Суть иска

Коллективный иск возглавляет житель Калифорнии Илия Нечев, который утверждает, что столкнулся с проблемами тормозов на своем Ferrari 458 Italia 2010 года, приобретенном в 2020 году. По его словам, он неоднократно испытывал проблемы с тормозами, но дилеры говорили ему, что это "нормально" и что ему "просто нужно привыкнуть к ним".

Истцы утверждают, что предложенное Ferrari решение проблемы было лишь временной мерой и не решало некоторые другие проблемы с тормозами. Согласно иску, Ferrari знала о дефекте тормозов по крайней мере с июня 2015 года, но не раскрыла водителям полный масштаб проблемы.

Текущее состояние дела

20 марта 2024 года судья Джеймс Семпер частично удовлетворил и частично отклонил ходатайство Ferrari об отклонении иска. Истцы теперь могут продвигаться вперед с некоторыми претензиями, включая обвинения в мошенничестве путем умолчания и небрежном искажении фактов.

Другой случай, связанный с этой проблемой, касается владельца Ferrari 488 GTB Джеффри Роуза. В июне 2020 года он приобрел подержанный 488 GTB у дилера, но примерно через год автомобиль отобразил сообщение "низкий уровень тормозной жидкости". Когда он попытался припарковать автомобиль, тормоза перестали работать, и машина медленно покатилась через его двор и упала в пруд.

В ответ на иск Ferrari заявила, что безопасность клиентов является ее "высшим приоритетом" и что ее автомобили "всегда соответствуют спецификациям омологации".