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Honda начала закупать батареи у Toyota, чтобы избежать высоких пошлин

22-03-2025, 19:56

Honda начала закупать батареи у Toyota, чтобы избежать высоких пошлин

Honda заключила неожиданное соглашение с давним конкурентом Toyota о покупке батарей для гибридных автомобилей. Данное решение позволит компании избежать значительных импортных пошлин на компоненты из Китая и Японии. По информации японской газеты Nikkei, Toyota будет поставлять Honda 400 тысяч батарейных блоков ежегодно, начиная с апреля 2025 года, со своего нового завода в Северной Каролине.

Данное сотрудничество выгодно обеим компаниям. Honda, продавшая более 308 тысяч гибридных автомобилей в США в прошлом году, планирует расширять линейку гибридных моделей и нуждается в стабильных поставках батарей, не облагаемых пошлинами. Для Toyota появление крупного клиента помогает обосновать масштабные инвестиции в размере 14 миллиардов долларов в строительство завода по производству батарей в Северной Каролине.

Соглашение стало ответом на изменения в тарифной политике США. Введение администрацией 10-процентной пошлины на китайский импорт, вступившей в силу в этом месяце, и ожидаемое повышение тарифа с 2,5% до 25% на автомобили японского производства заставило Honda пересмотреть свою цепочку поставок. Вместо того чтобы поглощать дополнительные расходы или перекладывать их на потребителей, компания обеспечивает себе поставки батарей американского производства.

Хотя пока неясно, для каких конкретно моделей Honda будут использоваться батареи от Toyota, популярный CR-V Hybrid является одним из вероятных кандидатов. Обеспечение поставок батарей американского производства помогает Honda гарантировать бесперебойное производство даже в условиях роста пошлин на компоненты иностранного производства. Важно отметить, что это не традиционный альянс – Honda просто закупает батареи у Toyota без взаимных обязательств.

Honda и Toyota не единственные производители, перестраивающие цепочки поставок для избежания тарифов. Volkswagen и Porsche рассматривают возможность производства в США, чтобы обойти импортные пошлины, а Volvo отложила запуск модели EX30, чтобы избежать 100-процентного тарифа на китайские электромобили. Тем временем американские автопроизводители, такие как GM и Stellantis, уже сократили производство на заводах в Канаде и Мексике, где вскоре могут вступить в силу высокие пошлины.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
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Категории / Европа
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