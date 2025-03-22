Сооснователь Apple Стив Возняк раскритиковал программное обеспечение Tesla

Стив Возняк, сооснователь компании Apple и один из пионеров технологической индустрии, высказал жесткую критику в адрес программного обеспечения автомобилей Tesla. Несмотря на то, что ранее он был поклонником бренда и даже называл свой Model S любимым среди всех своих автомобилей, теперь его мнение изменилось.

В интервью CNBC Возняк заявил, что каждое обновление интерфейса Tesla делало его все хуже и хуже, и сейчас пользовательский опыт стал просто ужасным. Для него, как выходца из Apple, интерфейс и взаимодействие с технологиями являются важнейшими аспектами, а Tesla, по его мнению, справляется с этим хуже всех в мире.

Возняк привел несколько конкретных примеров проблем: расположение часов меняется в зависимости от режима вождения, кнопки для выбора любимых радиоканалов не работают с спутниковым радио, а попасть по нужной кнопке в движущемся автомобиле крайне сложно. Кроме того, сооснователь Apple выразил обеспокоенность безопасностью систем автономного вождения Tesla.

Эксперты отмечают, что Tesla, похоже, делает частые изменения интерфейса просто ради изменений, а не для улучшения пользовательского опыта. Многослойность меню и сложный доступ к базовым функциям делают взаимодействие с автомобилем запутанным и потенциально опасным во время движения.

Даже при недавнем обновлении Model Y компания сосредоточилась на внешних и внутренних изменениях, но не воспользовалась возможностью обновить программное обеспечение. Вместо этого Tesla занимается созданием бюджетной версии Model Y для китайского рынка и другими проектами, практически игнорируя проблемы с интерфейсом своих автомобилей.