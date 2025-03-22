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Метеорологи России готовятся отметить профессиональный праздник 23 марта

22-03-2025, 20:06

Метеорологи России готовятся отметить профессиональный праздник 23 марта

23 марта в России будет отмечаться День работников гидрометеорологической службы. Этот праздник посвящен специалистам, занимающимся изучением атмосферы и составлением прогнозов погоды. Торжество проводится в один день со Всемирным днем метеорологии, который в 2025 году приходится на воскресенье.

Праздник был установлен указом президента в 2008 году в знак признания важности работы метеорологов. Прогнозы погоды имеют огромное значение для различных сфер жизни. Они помогают коммунальным службам, МЧС и другим организациям заблаговременно подготовиться к природным катаклизмам. Кроме того, метеосводки необходимы для осуществления морских и авиаперевозок, а также для оценки экологической ситуации.

В России функции по обеспечению гидрометеорологической безопасности возложены на Росгидромет. В 2023 году эта служба вошла в пятерку лучших в мире по точности прогнозов. Праздник 23 марта отмечают ученые-метеорологи, сотрудники метеостанций и обсерваторий, а также преподаватели и студенты профильных учебных заведений.

В этот день коллективы гидрометеорологических служб принимают поздравления от руководства, лучших сотрудников награждают премиями. В разных городах проводятся конференции для обмена опытом, а СМИ рассказывают о работе метеорологов. В качестве подарков специалистам обычно выбирают тематические сувениры, связанные с профессией – барометры, термокружки, удобные рюкзаки или зонты.

Интересно, что первый прогноз погоды был опубликован в газете Times в 1860 году. На советском телевидении прогноз погоды появился только в 1970-х годах и сразу стал популярным благодаря музыкальному сопровождению – песне «Манчестер и Ливерпуль» французской певицы Мари Лафоре. Эта мелодия звучала в конце программы "Время" и полюбилась миллионам зрителей.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
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Категории / Европа
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