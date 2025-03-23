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Гонщики NASCAR с фамилией на "Б" доминируют в начале сезона

23-03-2025, 08:55

Гонщики NASCAR с фамилией на "Б" доминируют в начале сезона

В текущем сезоне NASCAR Cup Series гонщики демонстрируют исключительные результаты. Первые пять гонок сезона завершились победами пилотов, чьи фамилии начинаются на букву "Б". Уильям Байрон стал триумфатором "Дайтоны 500", Кристофер Белл одержал победы в Атланте, на "Трассе Америк" и в Финиксе, а Джош Берри первенствовал в Лас-Вегасе.

Статистика показывает, что среди гонщиков NASCAR Cup, работающих полный сезон, наибольшее количество фамилий начинается именно на букву "Б" - таких пилотов восемь. Следующая по популярности буква - "Х", с которой начинаются фамилии четырех гонщиков.

Среди пилотов с фамилией на "Б", еще не одержавших победу в этом сезоне, находятся Алекс Боуман, Райан Блейни, Крис Бюшер, Кайл Буш и Чейз Бриско. Джош Берри считает, что следующим победителем из этой группы может стать Райан Блейни, отмечая его высокую скорость и невезение в предыдущих гонках.

Такое необычное совпадение привлекло внимание болельщиков и специалистов, добавив интриги в борьбу за чемпионский титул NASCAR Cup Series. Однако гонщики с фамилиями на другие буквы также не намерены сдаваться и готовы бросить вызов лидерам.

Несмотря на статистическое преимущество гонщиков с фамилиями на "Б", исход чемпионата остается непредсказуемым. Каждая гонка может изменить расстановку сил в турнирной таблице, что делает сезон NASCAR Cup Series еще более захватывающим для зрителей и участников, сообщает NASCAR.com.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
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