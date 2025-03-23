Россиянам назвали дату, до которой нужно поменять зимнюю резину на летнюю

Специалисты рекомендуют автовладельцам переходить на летнюю резину, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5°C в течение недели. Важно, чтобы на дорогах уже не было снега и льда. Эксперты отмечают, что летние шины начинают терять свои свойства при температурах ниже +5°C, а зимние неэффективны и быстрее изнашиваются при температуре выше +7°C.

В ЦОДД настоятельно рекомендуют водителям не торопиться со сменой резины, особенно если в утренние и ночные часы температура опускается ниже 0°C. Даже если снег уже растаял, непредсказуемая весенняя погода может привести к внезапному гололеду.

Законодательные требования

Согласно Техническому регламенту Таможенного Союза, использование шин с шипами противоскольжения запрещено в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами.

Таким образом, смена зимних шин на летние должна производиться в течение трех переходных месяцев весной: с 1 марта по 31 мая. За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Региональные особенности

В разных регионах России оптимальное время для замены шин отличается из-за климатических особенностей. В средней полосе подходящее время обычно наступает в конце марта или начале апреля. В Москве и Подмосковье оптимальный период для замены зимней резины на летнюю — конец марта — начало апреля.

Опытные автомобилисты рекомендуют переобуваться на зиму как можно раньше, а на лето — как можно позже. Если вы ездите в основном днем и по магистральным дорогам, можно переобуться раньше. Если выезжаете рано и бываете во дворах, стоит подождать устойчивого плюса и по ночам.