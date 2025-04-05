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Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов

5-04-2025, 09:11

Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов

Volkswagen уведомила дилеров в США о временных изменениях в поставках автомобилей и ценообразовании на фоне введенных администрацией Дональда Трампа 25% тарифов на импорт. В соответствии с новым меморандумом, все железнодорожные поставки из Мексики временно приостановлены, а корабли с автомобилями, прибывающие в порты, останутся там на неопределённый срок. Компания не уточнила точных сроков этих мер, отметив, что подробности будут предоставлены к середине апреля, пишет Automotive News.

Вместе с этим, Volkswagen планирует ввести дополнительный "импортный сбор", который будет включен в розничную стоимость всех импортируемых моделей. Исключение составят только кроссовер Atlas и электромобиль ID.4, которые собираются на заводе компании в Чаттануге, штат Теннесси. Новый сбор частично или полностью компенсирует 25% тариф на импортные автомобили.

Volkswagen, как крупнейший немецкий автопроизводитель в США по объему продаж, стала одной из первых компаний, открыто заявивших о мерах, связанных с тарифами. Несмотря на определенную неопределенность, заявления компании показывают, что изменения в глобальной логистике и ценовой политике неизбежны, и это затронет разнообразие моделей на рынке и их стоимость. 

Другие автопроизводители, такие как Ford и Stellantis, также реагируют на введенные пошлины, сокращая производство, вводя изменения в цены и временно закрывая заводы. Некоторые компании, например Volvo, рассматривают возможность расширять производство в США. Напомним, что ежегодно импортируется на сумму более 460 миллиардов долларов автомобилей и запчастей, и в условиях текущих изменений эти цифры могут существенно измениться.

Доля импортных автомобилей на рынке США, составляющая около половины всех покупок, вероятно, сократится, что повлечёт за собой удорожание и снижение разнообразия моделей, доступных для потребителей. Сейчас неизвестно, как отреагируют другие немецкие автопроизводители, такие как BMW и Mercedes-Benz, но, по прогнозам, они также могут временно приостановить поставки, сообщил Automotive News.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Volkswagen временно приостановила поставки в США из-за введённых тарифов
Категории / Европа
BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году
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