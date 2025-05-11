Посадка томатов и огурцов: лунный календарь определил опасные дни мая 2025 года

Садоводам советуют учитывать лунный календарь при посадке томатов и огурцов, поскольку выбор даты напрямую сказывается на будущем урожае. Эксперты отмечают, что в майские полнолуние и новолуние - а в 2025 году это 5 и 19 мая - не стоит заниматься высадкой и пересадкой растений. В эти дни энергетика Луны неблагоприятна для роста, и рассада хуже приживается.

Особенно не рекомендуется высаживать помидоры и огурцы в периоды, когда Луна проходит знаки Рыб, Скорпиона и Козерога, а также во время убывающей Луны. В такие дни растения могут медленнее развиваться и требуют к себе больше внимания. Помимо основных фаз, неблагоприятными считались ещё 11, 16, 17, 21 и 22 мая - если выбрать эти даты для посадки, урожай может оказаться под угрозой или потребовать повышенного ухода.

Следуя советам лунного календаря, дачники смогут правильнее спланировать все работы в теплице и на участке, снизить риски от погодных и природных факторов и рассчитывать на более богатый и здоровый урожай.