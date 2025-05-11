Джеки Чан возрождает дух боевых искусств: на экраны выходит «Кунг-фу Хастл 2»

В Китае готовится к выходу новый фильм под названием «Кунг-фу Хастл 2». Ожидается, что зрителям вновь предстоит увидеть на экране популярных актеров Джеки Чана и Ральфа Маччио, которые уже исполняли главные роли в предыдущих частях этой серии. Точная дата премьеры картины пока не объявлена.

Сюжет картины строится вокруг молодого китайца, который приезжает в Нью-Йорк, где ему приходится столкнуться с непривычными жизненными обстоятельствами. Герой ищет для себя новый путь, и на этом пути его наставником становится Хан - мастер боевых искусств, следящий за традициями Китая.

Главная интрига фильма заключается в том, сможет ли юноша справиться с трудностями, найти своё место в чужой стране и освоить искусство кунг-фу под руководством опытного учителя.

Проект уже вызвал интерес среди поклонников жанра и почитателей Джеки Чана, которые с нетерпением ожидают возвращения знаменитого актера на большой экран.