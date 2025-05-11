Лунный календарь на май 2025: когда лучше сажать огурцы для обильного урожая

В мае 2025 года садоводам рекомендуется ориентироваться на лунный календарь, чтобы получить богатый урожай огурцов. Согласно рекомендациям специалистов, наиболее удачные дни для посадки огурцов в открытый грунт и на рассаду приходятся на начало, середину и конец месяца. Особенно хорошими считаются такие даты, как 1–3, 9–11, 21, 22, 29 и 30 мая. В эти дни Луна находится в фазе роста или в плодородных знаках зодиака, что благоприятно сказывается на развитии растений.

Посев огурцов стоит планировать на время, когда почва уже достаточно прогрелась, чтобы избежать риска возвратных заморозков. Если температура воздуха еще нестабильна, рекомендуется использовать временное укрытие для защиты молодых всходов. При этом важно помнить, что в новолуние и полнолуние, а также в некоторые другие дни, работы по посадке огурцов проводить не стоит - это 12, 26, 27 и 28 мая. В эти периоды растения хуже приживаются и могут дать меньший урожай.

Для максимального эффекта лунные рекомендации желательно сочетать с правильной агротехникой и учитывать особенности сорта, а также погодные условия региона. Лучшие результаты дают посадки в плодородные дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Рыб или Тельца. В это время огурцы быстро укореняются и активно растут, что в дальнейшем позволит собирать урожай ведрами.

Помимо выбора правильной даты, не стоит забывать о регулярном поливе, подкормках и защите растений от вредителей. Комплексный подход к уходу за огурцами в сочетании с лунным календарем поможет значительно повысить урожайность.