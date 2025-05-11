Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы

В Татарстане оптимальным временем для посадки картофеля в 2025 году считается первая половина мая, когда почва на глубине около 10–12 сантиметров прогревается до температуры не ниже +8...+10 градусов. Обычно такие условия складываются как раз в начале или середине месяца, что позволяет клубням быстро прорасти и избежать возвратных заморозков. Важно выбирать хорошо освещённый участок и заранее подготовить почву, чтобы обеспечить растениям полноценное питание.

Если следовать лунному календарю, наиболее благоприятными днями для посадки картофеля в Татарстане в мае будут 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19 и 20 числа. В эти периоды посадка считается особенно удачной, поскольку фазы Луны способствуют хорошему развитию корней и повышают будущую урожайность. Опытные огородники также советуют избегать посадки 12, 27 и 28 мая, так как эти даты считаются неблагоприятными для работ с корнеплодами.

При посадке картофеля рекомендуется использовать удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, а также соблюдать правильную глубину заделки клубней - обычно это 10–15 сантиметров. После посадки участок желательно прорыхлить и при необходимости замульчировать, чтобы сохранить влагу и защитить ростки от перепадов температур.

Таким образом, посадочные работы в Татарстане лучше всего проводить в первой половине мая, ориентируясь как на погодные условия, так и на рекомендации лунного календаря.