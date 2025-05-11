Когда сажать картофель в Подмосковье в 2025: лучшие дни и советы

В Подмосковье посадку картофеля в 2025 году традиционно начинают в первой декаде мая, когда почва на глубине 10–12 сантиметров прогревается до температуры не ниже +8...+10 градусов. Это позволяет клубням быстро укорениться и избежать возвратных заморозков. Обычно огородники ориентируются на майские праздники, с 1 по 10 мая, так как в этот период земля уже достаточно теплая и есть время для работ на участке.

Для тех, кто придерживается лунного календаря, наиболее благоприятными днями для посадки картофеля в мае 2025 года считаются 1, 2, 5–10, 16, 17, 21, 22, 27–29 числа. В эти периоды Луна находится в фазе убывания или в плодородных знаках, что способствует хорошему развитию корней и повышает урожайность. Не рекомендуется сажать картофель 12, 18, 27 и 28 мая, поскольку эти даты считаются неблагоприятными для работ с корнеплодами.

Перед посадкой участок желательно подготовить заранее: перекопать почву, внести органические и минеральные удобрения, выбрать солнечное место. Для посадки используют клубни с крепкими ростками. Глубина посадки обычно составляет 8–12 сантиметров, расстояние между лунками - 25–30 сантиметров, между рядами - 60–70 сантиметров. После высадки участок рекомендуется прорыхлить и при необходимости замульчировать, чтобы сохранить влагу и защитить ростки от возможных ночных похолоданий.

После посадки важно обеспечить картофелю правильный уход: своевременный полив, подкормку удобрениями с калием и фосфором, регулярное рыхление почвы и борьбу с сорняками. Такой комплексный подход в сочетании с выбором благоприятных дат позволит получить богатый и качественный урожай.