Приметы 12 мая: как по народному календарю узнать о погоде на лето

12 мая по народному календарю считается особенным днем, который в народе связывали с Девятью Целителями - святыми мучениками, к которым обращались с молитвами о здоровье и выздоровлении.

В этот день традиционно посещали церковь, ставили свечи и просили святых о помощи при затяжных болезнях. Особое внимание уделяли и приметам, связанным с погодой: если 12 мая было тепло и солнечно, то и лето ожидалось жарким и урожайным.

В этот день также существовали обычаи, связанные с молоком. Считалось, что молоко, надоенное 12 мая, обладает особыми целебными свойствами, его пили для укрепления здоровья, а иногда добавляли в него крапиву для очищения крови. Кроме того, на Девять Целителей старались не тревожить землю - не пахать и не копать, чтобы не навредить будущему урожаю, давая земле возможность отдохнуть и набраться сил.

Сегодня многие из этих традиций уже забыты, но память о Девяти Целителях и связанных с ними обычаях сохраняется. Этот день напоминает о важности заботы о здоровье, веры и надежды, а также о том, что приметы и наблюдения за природой могут многое рассказать о предстоящем лете.