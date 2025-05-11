Как выбрать полезный мармелад: советы диетолога и преимущества продукта на пектине

Мармелад часто становится любимым лакомством детей и взрослых, однако не всякий его вид одинаково полезен для здоровья. Как отмечает специалист по диетологии и гастроэнтерологии Нурия Дианова, при выборе мармелада стоит обращать внимание на наличие пектина - этот природный углевод благотворно влияет на состояние кишечной микрофлоры и помогает очищать организм от токсинов, а также связывает соли тяжёлых металлов, что особенно актуально для людей, работающих на вредном производстве.

Пектин способствует стабилизации уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает обмен веществ. Однако диетолог предупреждает: все положительные свойства мармелада исчезают, если вместо пектина в составе используются другие желирующие вещества. Дианова советует внимательно читать этикетки и выбирать продукцию, где пектин занимает одно из первых мест в составе.

Важным критерием является и состав: действительно полезный мармелад должен содержать пюре из фруктов или ягод в начале списка ингредиентов. Если же в составе на первом месте стоит сахар или глюкозно-фруктозный сироп, то такая сладость в основном состоит из сахара, что чревато быстрым набором веса, развитием сахарного диабета и других заболеваний.

Особое внимание стоит уделять цвету мармелада: если изделия слишком яркие, скорее всего, в них добавлены искусственные красители. Дианова предупреждает, что такие добавки могут вызывать аллергию и даже повышать риск возникновения онкологических заболеваний. Безопаснее выбирать натуральный мармелад, пусть и менее привлекательного внешнего вида.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, оптимальным вариантом может стать домашний мармелад, приготовленный с использованием фруктов, богатых пектином, таких как яблоки, абрикосы или айва. Самостоятельное приготовление не только позволяет контролировать состав лакомства, но и делает процесс интересным для всей семьи. Если же времени на готовку нет, рекомендуется искать натуральный продукт в магазине, пусть он и будет стоить дороже массовых аналогов.