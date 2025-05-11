Как приготовить сочный салат "Ажур" с курицей, орехами и гранатом: пошаговый рецепт

Салат с куриной грудкой под названием "Ажур" может стать настоящим украшением как семейного ужина, так и праздничного стола. Этот салат отличается доступным составом и быстрым приготовлением, а его внешний вид и вкус обязательно понравятся всем гостям.

Для основы блюда используется отварная куриная грудка, которую после варки нужно остудить и нарезать или разобрать на мелкие волокна. К мясу добавляют подсушенные на сковороде и слегка измельчённые грецкие орехи - они придают закуске насыщенный вкус и приятную хрустящую структуру. Классическим ингредиентом также является консервированная кукуруза, обеспечивающая сочность и сладковатые нотки.

Для пикантности в салат добавляют немного чеснока, который натирают или мелко нарезают. Всё это заправляют майонезом по вкусу, предварительно посолив и перемешав компоненты, чтобы они равномерно пропитались соусом. В самом конце на салат выкладывают зерна граната - они не только придают аппетитный вид, но и дополняют вкус легкой кислинкой и свежестью.

Салат готовится быстро и не требует сложных навыков, а его оригинальное сочетание продуктов понравится как взрослым, так и детям. Красочный, сочный и сытный "Ажур" отлично впишется в любое меню.