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Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России

11-05-2025, 11:05

Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России

В июне 2025 года россиян ждут традиционные выходные в связи с государственными праздниками. Главным праздничным днем в начале лета считается День России, который ежегодно отмечается 12 июня. Этот день официально объявлен нерабочим по всей стране.

В 2025 году 12 июня выпадает на четверг. Согласно установленному порядку, россияне будут отдыхать только в сам праздничный день, а остальные дни недели останутся рабочими. Переноса выходных на пятницу или другую дату не предусматривается, поэтому длинных праздничных выходных в июне не будет.

Остальные выходные в июне пройдут по обычному графику - это субботы и воскресенья. Таким образом, в первый месяц лета у жителей России будет только один дополнительный нерабочий день сверх обычных выходных.



Автор: Дмитрий Волков
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