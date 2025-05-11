Церковный праздник 12 мая 2025 года: день мучеников Кизических и святителя Афанасия

12 мая 2025 года в России в православном календаре отмечается день памяти девяти святых мучеников Кизических. Эти святые были раннехристианскими подвижниками, пострадавшими за веру во времена гонений в городе Кизике в Малой Азии. Также верующие вспоминают святителя Афанасия Исповедника, епископа, который жил в VII веке и был известен своей твёрдостью в исповедании православной веры.

В этот день проходят богослужения в храмах, верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Кизическим, прося у них покровительства и заступничества, а также вспоминают подвиг и стойкость святителя Афанасия. Особых традиций или обрядов, связанных с этим днём, в народе не прижилось, но для православных этот день остаётся важным для духовной жизни и молитвы.