Продажи автобусов в России в апреле 2025: лидеры, статистика и причины падения

В апреле 2025 года в России было реализовано 934 новых автобуса. Это на 24% больше по сравнению с мартом, однако показатель оказался на 56% ниже аналогичных данных апреля прошлого года.

Лидером российского рынка традиционно остается отечественный бренд PAZ, который в середине весны смог реализовать 392 автобуса. Второе место по продажам заняла российская марка LIAZ с результатом 164 единицы, а третью строчку рейтинга занял китайский производитель Yutong, продавший 89 автобусов. В пятерку лидеров также вошли отечественные компании Volgabus и NEFAZ, которые реализовали 69 и 59 автобусов соответственно.

Среди отдельных моделей наибольшей популярностью продолжали пользоваться «пазики». В апреле наиболее востребованными стали PAZ 3204 - 156 реализованных автобусов, PAZ 3205 - 125 единиц и PAZ 4234 - 107 машин. Кроме них, в пятёрку самых популярных моделей попали LIAZ 5292 (89 автобусов) и LIAZ 4292 (75 автобусов).

В целом за период с января по апрель 2025 года на российском рынке было продано 2 938 новых автобусов - это на 60% меньше, чем за такой же период прошлого года.