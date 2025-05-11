Сегодня
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок
Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску
Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых
Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся
Продажи автобусов в России в апреле 2025: лидеры, статистика и причины падения
Церковный праздник 12 мая 2025 года: день мучеников Кизических и святителя Афанасия
Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России
Как приготовить сочный салат "Ажур" с курицей, орехами и гранатом: пошаговый рецепт
Матча против кофе: какой напиток лучше бодрит и приносит больше пользы для организма
Как выбрать полезный мармелад: советы диетолога и преимущества продукта на пектине
Как можно победить тараканов без химии с помощью доступных продуктов из кухни - опыт российских хозяек
Приметы 12 мая: как по народному календарю узнать о погоде на лето
Когда сажать картофель в Подмосковье в 2025: лучшие дни и советы
Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы
Лунный календарь на май 2025: когда лучше сажать огурцы для обильного урожая
Джеки Чан возрождает дух боевых искусств: на экраны выходит «Кунг-фу Хастл 2»
Посадка томатов и огурцов: лунный календарь определил опасные дни мая 2025 года
Все новости
Категории / Новости

Продажи автобусов в России в апреле 2025: лидеры, статистика и причины падения

11-05-2025, 11:07

В апреле 2025 года в России было реализовано 934 новых автобуса. Это на 24% больше по сравнению с мартом, однако показатель оказался на 56% ниже аналогичных данных апреля прошлого года. 

Лидером российского рынка традиционно остается отечественный бренд PAZ, который в середине весны смог реализовать 392 автобуса. Второе место по продажам заняла российская марка LIAZ с результатом 164 единицы, а третью строчку рейтинга занял китайский производитель Yutong, продавший 89 автобусов. В пятерку лидеров также вошли отечественные компании Volgabus и NEFAZ, которые реализовали 69 и 59 автобусов соответственно.

Среди отдельных моделей наибольшей популярностью продолжали пользоваться «пазики». В апреле наиболее востребованными стали PAZ 3204 - 156 реализованных автобусов, PAZ 3205 - 125 единиц и PAZ 4234 - 107 машин. Кроме них, в пятёрку самых популярных моделей попали LIAZ 5292 (89 автобусов) и LIAZ 4292 (75 автобусов).

В целом за период с января по апрель 2025 года на российском рынке было продано 2 938 новых автобусов - это на 60% меньше, чем за такой же период прошлого года.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
На территории России производство автобусов увеличилось на 17,7%
Россия // 18-12-2016, 02:03
В Украине вырос спрос на подержанные легковые автомобили
Европа // 8-10-2016, 07:42
На Чемпионате мира по футболу болельщиков могут перевозить газовые автобусы НЕФАЗ
Россия // 9-02-2017, 00:36
На остановке в Ростове в аварию попали два пассажирских автобуса
Происшествия // 28-03-2017, 10:57
Xiaomi SU7 продолжает бить рекорды: более 28 000 продаж за апрель 2025 года
Новости // 1-05-2025, 09:33
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Категории / Новости
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
Категории / Новости
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
hot
 Механики в ужасе: простой трюк с маслом для АКПП увеличивает срок службы на 200 тысяч километров
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия