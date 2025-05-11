Сегодня
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок
Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску
Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых
Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся
Продажи автобусов в России в апреле 2025: лидеры, статистика и причины падения
Церковный праздник 12 мая 2025 года: день мучеников Кизических и святителя Афанасия
Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России
Как приготовить сочный салат "Ажур" с курицей, орехами и гранатом: пошаговый рецепт
Матча против кофе: какой напиток лучше бодрит и приносит больше пользы для организма
Как выбрать полезный мармелад: советы диетолога и преимущества продукта на пектине
Как можно победить тараканов без химии с помощью доступных продуктов из кухни - опыт российских хозяек
Приметы 12 мая: как по народному календарю узнать о погоде на лето
Когда сажать картофель в Подмосковье в 2025: лучшие дни и советы
Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы
Лунный календарь на май 2025: когда лучше сажать огурцы для обильного урожая
Джеки Чан возрождает дух боевых искусств: на экраны выходит «Кунг-фу Хастл 2»
Посадка томатов и огурцов: лунный календарь определил опасные дни мая 2025 года
Все новости
Категории / Новости

Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся

11-05-2025, 11:08

Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся

Почти половина владельцев автомобилей Tesla в США сообщили, что их машины подвергались умышленному повреждению. Как отмечается в исследовании Guardian Service, зафиксировано резкое увеличение случаев вандализма, особенно в южных штатах страны. Так, 44% респондентов признались, что сталкивались с целенаправленными действиями со стороны недоброжелателей. Большая часть этих инцидентов - почти половина - произошла именно на юге, в то время как на северо-востоке и западе такие случаи отмечают 22% и 21% автовладельцев соответственно. Самым безопасным оказался Средний Запад, где жалобы поступили только от 11% владельцев Tesla.

Владельцы электромобилей связывают рост числа нападений с негативным отношением к Илону Маску, руководителю компании, чье поведение вызывает противоречивую реакцию в обществе. Более 70% опрошенных уверены, что автомобили Tesla чаще становятся мишенью для вандалов по сравнению с машинами других марок. Из-за опасений за сохранность своих транспортных средств 54% владельцев установили или активировали видеонаблюдение, а 21% сообщили, что использовали такие системы заранее. Каждый четвертый участник опроса стал очевидцем того, как его автомобиль подвергался намеренному вреду.

Средний счет за ремонт после таких происшествий сегодня составляет около 1900 долларов, а среди молодых владельцев - представителей поколения Z - эта сумма достигает более 2100 долларов. Для автовладельцев постарше расходы в среднем ниже и составляют около 1730 долларов за случай.

Отдельной проблемой стал рост стоимости страховки: более 61% владельцев Tesla заявили об увеличении страховых премий на 340 долларов в год, а более половины ожидают дальнейшего подорожания в ближайшее время. Кроме того, значительная часть водителей сталкивается с пренебрежительным отношением на дороге - некорректными жестами и косыми взглядами. Это вынуждает 66% автовладельцев чувствовать тревогу, когда приходится оставлять машину без присмотра, а 60% признались, что из-за страха перед вандализмом стараются не ездить в определённые районы города.

В целом, несмотря на рост акций Tesla на бирже, владельцы автомобилей отмечают повышение уровня недовольства в обществе по отношению к бренду и его руководителю, что всё чаще сказывается на безопасности их имущества.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
Tesla установила квартальный рекорд продаж электромобилей
Эксклюзив // 2-10-2016, 16:48
В США на парковке найдены десятки "покинутых" Tesla Model 3
Новости // 17-11-2017, 23:42
В 2016 году компания Tesla не выполнила план поставок электрокаров
Новости // 5-01-2017, 08:45
В Шанхае компанией Tesla открыт самый большой зарядный комплекс для электрокаров
Новости // 1-11-2017, 05:45
Владельцы автомашин Volkswagen готовят против компании иск
Происшествия // 1-04-2018, 14:39
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Категории / Новости
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
Категории / Новости
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
hot
 Механики в ужасе: простой трюк с маслом для АКПП увеличивает срок службы на 200 тысяч километров
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия