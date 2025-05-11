Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся

Почти половина владельцев автомобилей Tesla в США сообщили, что их машины подвергались умышленному повреждению. Как отмечается в исследовании Guardian Service, зафиксировано резкое увеличение случаев вандализма, особенно в южных штатах страны. Так, 44% респондентов признались, что сталкивались с целенаправленными действиями со стороны недоброжелателей. Большая часть этих инцидентов - почти половина - произошла именно на юге, в то время как на северо-востоке и западе такие случаи отмечают 22% и 21% автовладельцев соответственно. Самым безопасным оказался Средний Запад, где жалобы поступили только от 11% владельцев Tesla.

Владельцы электромобилей связывают рост числа нападений с негативным отношением к Илону Маску, руководителю компании, чье поведение вызывает противоречивую реакцию в обществе. Более 70% опрошенных уверены, что автомобили Tesla чаще становятся мишенью для вандалов по сравнению с машинами других марок. Из-за опасений за сохранность своих транспортных средств 54% владельцев установили или активировали видеонаблюдение, а 21% сообщили, что использовали такие системы заранее. Каждый четвертый участник опроса стал очевидцем того, как его автомобиль подвергался намеренному вреду.

Средний счет за ремонт после таких происшествий сегодня составляет около 1900 долларов, а среди молодых владельцев - представителей поколения Z - эта сумма достигает более 2100 долларов. Для автовладельцев постарше расходы в среднем ниже и составляют около 1730 долларов за случай.

Отдельной проблемой стал рост стоимости страховки: более 61% владельцев Tesla заявили об увеличении страховых премий на 340 долларов в год, а более половины ожидают дальнейшего подорожания в ближайшее время. Кроме того, значительная часть водителей сталкивается с пренебрежительным отношением на дороге - некорректными жестами и косыми взглядами. Это вынуждает 66% автовладельцев чувствовать тревогу, когда приходится оставлять машину без присмотра, а 60% признались, что из-за страха перед вандализмом стараются не ездить в определённые районы города.

В целом, несмотря на рост акций Tesla на бирже, владельцы автомобилей отмечают повышение уровня недовольства в обществе по отношению к бренду и его руководителю, что всё чаще сказывается на безопасности их имущества.