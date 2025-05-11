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Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых

11-05-2025, 11:11

Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых

Домашнее мороженое, приготовленное всего из трёх ингредиентов, может стать настоящей находкой для всей семьи. 

Для создания такого лакомства понадобится плитка темного шоколада, жирные сливки и сгущенное молоко. Основу мороженого составляет шоколадная оболочка – плитку нужно растопить на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая до полной однородности, после чего горячий шоколад распределяют по внутренним стенкам бумажных стаканчиков, чтобы создать тонкий слой.

Пока шоколад застывает, в глубокой миске смешивают 250 мл сливок жирностью не менее 33% и одну банку сгущенного молока. Эти компоненты взбивают миксером или блендером до появления пышной и ровной массы, стараясь не перевзбить смесь. Полученную сливочную основу выкладывают в стаканчики поверх шоколада, в центр каждой заготовки вставляют деревянную палочку и убирают в морозильник на сутки.

Через 24 часа домашнее мороженое готово к подаче. Оно отличается насыщенным вкусом и нежной текстурой, а хрустящий слой шоколада делает десерт особенно аппетитным. Такое мороженое дети и взрослые едят с удовольствием, и оно может легко заменить покупные сладости.


Автор: Дмитрий Волков
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