Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых

Домашнее мороженое, приготовленное всего из трёх ингредиентов, может стать настоящей находкой для всей семьи.

Для создания такого лакомства понадобится плитка темного шоколада, жирные сливки и сгущенное молоко. Основу мороженого составляет шоколадная оболочка – плитку нужно растопить на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая до полной однородности, после чего горячий шоколад распределяют по внутренним стенкам бумажных стаканчиков, чтобы создать тонкий слой.

Пока шоколад застывает, в глубокой миске смешивают 250 мл сливок жирностью не менее 33% и одну банку сгущенного молока. Эти компоненты взбивают миксером или блендером до появления пышной и ровной массы, стараясь не перевзбить смесь. Полученную сливочную основу выкладывают в стаканчики поверх шоколада, в центр каждой заготовки вставляют деревянную палочку и убирают в морозильник на сутки.

Через 24 часа домашнее мороженое готово к подаче. Оно отличается насыщенным вкусом и нежной текстурой, а хрустящий слой шоколада делает десерт особенно аппетитным. Такое мороженое дети и взрослые едят с удовольствием, и оно может легко заменить покупные сладости.