Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску

В мае 2025 года лунный календарь стрижек подсказывает, когда лучше всего идти к парикмахеру, чтобы не только обновить причёску, но и улучшить состояние волос. Выбор даты для стрижки, согласно традициям, может влиять на скорость роста и здоровье волос, а некоторые дни считаются особенно благоприятными.

Согласно рекомендациям, лучшие дни для стрижки волос в мае 2025 года приходятся на периоды, когда Луна находится в фазе роста, то есть в первой или второй четверти. Такие процедуры в это время способствуют быстрому росту и укреплению волос. Если же вы хотите, чтобы новая стрижка дольше сохраняла форму и волосы росли медленнее, обращайтесь к мастеру в дни убывающей Луны.

Не советуют стричься в новолуние и в определённые лунные дни, так как это может негативно сказаться на общем самочувствии и внешнем виде. При этом особенно важно учитывать и знак Зодиака, в котором находится Луна - считается, что именно этот фактор сильнее всего влияет на состояние и рост волос после процедуры.

Кроме стрижки, календарь также даёт рекомендации по окрашиванию и другим уходовым процедурам. Используя лунный календарь стрижек, можно подобрать оптимальное время для кардинальных изменений внешности и поддержания здоровья волос.