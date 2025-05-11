Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок

В мае 2025 года наступает период активных посадочных и садовых работ, когда успех будущего урожая во многом зависит от правильного выбора дня посадки.

Лунный посевной календарь помогает определить наиболее удачные даты для посева овощей, посадки зелени, корнеплодов, обработки сада и ухода за цветами. В начале месяца, с 1 по 11 мая, Луна растет, а 12 мая наступает полнолуние - в этот день, как и в дни новолуния (27-28 мая), специалисты не советуют заниматься посадками и пересадками.

Самыми плодородными считаются периоды, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Рыб и Тельца. В такие дни рекомендуется сажать томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капусту, кабачки, зелень, корнеплоды и лук. Для цветоводов и садоводов благоприятны даты для закладки однолетних и многолетних цветов, луковичных и корневищных культур, а также посадки плодовых деревьев, винограда, ягодных кустарников и земляники. Работы по обработке почвы, прополке, рыхлению и борьбе с вредителями удобнее планировать на периоды, когда Луна проходит через менее плодородные знаки.

Категорически не советуют заниматься посевами, пересадками и поливом 12, 27 и 28 мая, так как это неблагоприятные дни по лунному календарю. В эти даты лучше воздержаться от любых агротехнических процедур, чтобы избежать задержки роста и развития растений. Органические и минеральные подкормки, поливы, внесение удобрений и деление растений лучше всего проводить в периоды, когда Луна способствует росту.

Следуя рекомендациям лунного посевного календаря, садоводы и огородники смогут повысить урожайность, укрепить здоровье растений и получить максимальную отдачу от вложенного труда.