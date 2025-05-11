Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое

В России готовятся ужесточить наказание для водителей, которые перевозят детей в автомобиле без специального автокресла. Согласно новым правилам, штрафы за подобное нарушение увеличатся в два раза. Если сейчас за отсутствие детского удерживающего устройства требуется заплатить 3 тысячи рублей, то после внесения изменений сумма составит уже 5 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется юридическим лицам и службам такси: для них штраф за отсутствие автокресла может достигать 200 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, теперь будет невозможно оплатить штраф со скидкой в течение двадцати дней - придется полностью покрыть всю сумму.

По данным Госавтоинспекции, только за прошлый год сотрудники выявили более 650 тысяч случаев нарушения правил перевозки детей, что значительно больше, чем в предыдущие периоды. Несмотря на регулярные профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать требования закона, подвергая опасности жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

Согласно действующим правилам, дети младше семи лет должны находиться в автомобиле только в сертифицированном автокресле, а для детей от семи до двенадцати лет разрешается использовать штатные ремни безопасности при условии их правильной фиксации. Использование несертифицированных устройств является нарушением.

Введение новых штрафов направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение количества травм среди детей.