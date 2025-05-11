Сегодня
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок
Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску
Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых
Вандализм против Tesla: что происходит с электромобилями в США и почему владельцы тревожатся
Продажи автобусов в России в апреле 2025: лидеры, статистика и причины падения
Церковный праздник 12 мая 2025 года: день мучеников Кизических и святителя Афанасия
Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России
Как приготовить сочный салат "Ажур" с курицей, орехами и гранатом: пошаговый рецепт
Матча против кофе: какой напиток лучше бодрит и приносит больше пользы для организма
Как выбрать полезный мармелад: советы диетолога и преимущества продукта на пектине
Как можно победить тараканов без химии с помощью доступных продуктов из кухни - опыт российских хозяек
Приметы 12 мая: как по народному календарю узнать о погоде на лето
Когда сажать картофель в Подмосковье в 2025: лучшие дни и советы
Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы
Лунный календарь на май 2025: когда лучше сажать огурцы для обильного урожая
Джеки Чан возрождает дух боевых искусств: на экраны выходит «Кунг-фу Хастл 2»
Посадка томатов и огурцов: лунный календарь определил опасные дни мая 2025 года
Все новости
Категории / Новости

Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое

11-05-2025, 11:37

Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое

В России готовятся ужесточить наказание для водителей, которые перевозят детей в автомобиле без специального автокресла. Согласно новым правилам, штрафы за подобное нарушение увеличатся в два раза. Если сейчас за отсутствие детского удерживающего устройства требуется заплатить 3 тысячи рублей, то после внесения изменений сумма составит уже 5 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется юридическим лицам и службам такси: для них штраф за отсутствие автокресла может достигать 200 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, теперь будет невозможно оплатить штраф со скидкой в течение двадцати дней - придется полностью покрыть всю сумму.

По данным Госавтоинспекции, только за прошлый год сотрудники выявили более 650 тысяч случаев нарушения правил перевозки детей, что значительно больше, чем в предыдущие периоды. Несмотря на регулярные профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать требования закона, подвергая опасности жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

Согласно действующим правилам, дети младше семи лет должны находиться в автомобиле только в сертифицированном автокресле, а для детей от семи до двенадцати лет разрешается использовать штатные ремни безопасности при условии их правильной фиксации. Использование несертифицированных устройств является нарушением.

Введение новых штрафов направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение количества травм среди детей.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
В 2017 году ужесточатся правила перевозки в автомобилях детей
Новости // 22-12-2016, 11:51
В России увеличили выплаты на детей до полутора лет
Новости // 27-01-2021, 04:52
В Екатеринбурге поймали более сотни родителей перевозивших детей без автокресел
Новости // 4-02-2017, 06:39
В ПФР объяснили, кто сможет получить единовременную выплату на детей в размере 5 тысяч рублей
Новости // 30-01-2021, 06:32
Минтранс в "Платоне" повысит штрафы в два раза
Законодательство // 20-05-2017, 15:06
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Категории / Новости
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
Категории / Новости
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
hot
 Механики в ужасе: простой трюк с маслом для АКПП увеличивает срок службы на 200 тысяч километров
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия