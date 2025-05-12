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Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей

12-05-2025, 05:07

Китайский автопром продолжает укреплять свои позиции в мире, увеличив экспорт легковых автомобилей на 15,7% за первый квартал 2025 года. Общий объём поставок составил 1,5 миллиона единиц, а их стоимость достигла 19,6 миллиарда долларов. Россия сохранила статус одного из ключевых импортёров, заняв четвёртое место по денежному объёму и второе - по количеству закупленных машин.

В денежном выражении КНР отгрузила в РФ продукции на 1,4 миллиарда долларов, уступив ОАЭ, Бельгии и Мексике. При этом по числу автомобилей Россия оказалась на второй позиции, получив 110 тысяч единиц - больше, чем Великобритания и Бельгия вместе взятые. Лидером по физическим объёмам стала Мексика с 139 тысячами машин. Эксперты связывают такой рост с расширением производственных мощностей китайских компаний и их адаптацией к требованиям global markets.

Динамика подтверждает стратегию Китая по завоеванию новых рынков. Если в 2024 году аналогичный период показал сопоставимые финансовые результаты, то рост в натуральном выражении указывает на увеличение доли бюджетных моделей в экспорте. Это соответствует трендам в России, где спрос на доступные новые автомобили остаётся высоким на фоне сокращения предложения со стороны западных брендов.

Аналитики отмечают, что успехи КНР в автомобильной отрасли стали возможны благодаря государственной поддержке и инвестициям в технологии. В отличие от ряда других стран, Китай смог быстро перестроить цепочки поставок, что особенно важно в условиях изменения глобальной экономической повестки. Для России партнёрство с китайскими производителями остаётся ключевым фактором стабильности автомобильного рынка.

Рост экспорта также демонстрирует shifting consumer preferences. Европейские страны, включая Бельгию и Великобританию, увеличили закупки электромобилей и гибридов, тогда как в РФ сохраняется спрос на модели с ДВС. Это отражает различия в инфраструктуре и покупательной способности, которые китайские компании учитывают при планировании экспортных стратегий.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
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