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Что значит слово «кондрашка» на экзамене по русскому языку: редкий вопрос для знатоков

31-05-2025, 11:37

Что значит слово «кондрашка» на экзамене по русскому языку: редкий вопрос для знатоков

В преддверии летних каникул многие школьники и выпускники сталкиваются с экзаменом по русскому языку, где порой встречаются очень необычные вопросы. Одним из таких вопросов стало задание о значении слова «кондрашка». Многие с детства знакомы с выражениями о том, как кого-то «чуть Кондратий не хватил» или же «Кондрашка хватит». Обычно эти фразы используют, когда говорят о сильном испуге, шоке или даже внезапной смерти.

Однако не все знают, откуда взялось это выражение и что же на самом деле означает загадочный «кондрашка», который «хватает» людей. Обычно предлагаются разные варианты ответов: барабашка, молния, атаман или палач. История выражения уходит корнями в начало XVIII века. В те времена на Дону произошло восстание казаков, возглавляемое атаманом Кондратием Булавиным. Именно он и стал главным героем фразы. Когда атаман Булавин разбил войско, направленное против восставших, об этом сообщили Петру I словами: «Кондрашка Булавин Долгорукова хватил». С тех пор за выражением закрепился переносный смысл.

Таким образом, правильный ответ на подобный вопрос — это атаман, так как «кондрашка» в данном случае связан с реальным историческим лицом Кондратием Булавиным. В современном языке это слово стало частью устойчивого оборота, который обозначает неожиданное потрясение или сильный страх. Те, кто смог правильно ответить на такой экзаменационный вопрос, могут быть довольны своим результатом и уверенно отправляться на летний отдых.

Проверки на знание редких и необычных слов русского языка пользуются популярностью среди школьников и взрослых, ведь сдать подобный мини-экзамен удаётся далеко не всем. Это отличный способ расширить словарный запас и узнать больше о богатстве родного языка.


Автор: Дмитрий Волков
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