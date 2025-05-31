Сегодня
Простой способ защитить дом от крыс: советы и проверенные методы
С 1 июня Козерогов ждёт судьбоносное путешествие и новые горизонты
Психологический тест: какой цветок вы выберете — и сколько лет вашему мозгу
Секунда — и дорожки чистые: новое приспособление для борьбы с сорняками
Как одно дерево преобразит зону возле выгребной ямы и избавит от лишней влаги
Когда станут известны результаты ЕГЭ-2025: названы сроки публикации баллов
Экономный вариант завтрака: яичная лепёшка за несколько минут
В начале лета семь российских регионов ждут ночные заморозки и понижение температуры
«Празелень»: кладовая или традиция? Узнаем значение старинного слова
Когда выпускники узнают баллы ЕГЭ-2025: названы сроки объявления результатов
Жителям Центральной России посоветовали готовиться к похолоданию в начале июня
Летний период откроет новые возможности для школьников под тремя знаками зодиака
Что значит слово «кондрашка» на экзамене по русскому языку: редкий вопрос для знатоков
Эпоха любви начинается: эти 2 знака найдут счастье в июне 2025 года, Купидон не подведёт
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок
Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску
Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых
Все новости
Категории / Новости

Жителям Центральной России посоветовали готовиться к похолоданию в начале июня

31-05-2025, 11:42

Жителям Центральной России посоветовали готовиться к похолоданию в начале июня

В первые дни июня жителей Центральной России ожидает заметное изменение погоды. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на выходных температура воздуха снизится примерно на пять градусов по сравнению с концом мая, а небо будет затянуто облаками. Такой резкий перепад называют метеопарадоксом, так как обычно начало лета ассоциируется с теплом.

Несмотря на похолодание, Вильфанд подчеркнул, что дневные температуры останутся выше средних значений для этого времени года — столбики термометров будут показывать от 19 до 24 градусов, что примерно на полтора градуса выше климатической нормы. Такое небольшое превышение нормы он связывает с тем, что последняя неделя весны выдалась крайне жаркой и температура превышала обычные показатели на семь градусов.

По словам эксперта, причиной изменения погоды стал сдвиг антициклона на восток. Теперь вместо южных тёплых потоков на Центральную Россию начнут поступать более прохладные и влажные массы с запада и северо-запада. Это изменит погодные условия, увеличив облачность и снизив температуру.

Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал о возможных заморозках в семи регионах страны. Также накануне синоптики скорректировали свои ожидания относительно летней погоды 2025 года, отмечая, что она может преподнести ряд сюрпризов и необычных изменений.

В ближайшие выходные жителям Центральной России рекомендуется подготовиться к переменчивой погоде и не спешить убирать тёплые вещи. По мнению специалистов, такие перепады температур вполне обычны для начала лета в регионе.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
Выходные и праздничные дни в июне 2025 года: график отдыха в России
Новости // 11-05-2025, 11:05
Ford в Германии построил "Фабрику погоды"
Новости // 6-12-2016, 17:27
Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы
Новости // 11-05-2025, 10:47
Россиянам назвали дату, до которой нужно поменять зимнюю резину на летнюю
Новости // 23-03-2025, 15:53
Когда сажать картофель в Подмосковье в 2025: лучшие дни и советы
Новости // 11-05-2025, 10:49
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Простой способ защитить дом от крыс: советы и проверенные методы
Категории / Новости
С 1 июня Козерогов ждёт судьбоносное путешествие и новые горизонты
Категории / Новости
Психологический тест: какой цветок вы выберете — и сколько лет вашему мозгу
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
hot
 Механики в ужасе: простой трюк с маслом для АКПП увеличивает срок службы на 200 тысяч километров
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия