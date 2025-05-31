Жителям Центральной России посоветовали готовиться к похолоданию в начале июня

В первые дни июня жителей Центральной России ожидает заметное изменение погоды. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на выходных температура воздуха снизится примерно на пять градусов по сравнению с концом мая, а небо будет затянуто облаками. Такой резкий перепад называют метеопарадоксом, так как обычно начало лета ассоциируется с теплом.

Несмотря на похолодание, Вильфанд подчеркнул, что дневные температуры останутся выше средних значений для этого времени года — столбики термометров будут показывать от 19 до 24 градусов, что примерно на полтора градуса выше климатической нормы. Такое небольшое превышение нормы он связывает с тем, что последняя неделя весны выдалась крайне жаркой и температура превышала обычные показатели на семь градусов.

По словам эксперта, причиной изменения погоды стал сдвиг антициклона на восток. Теперь вместо южных тёплых потоков на Центральную Россию начнут поступать более прохладные и влажные массы с запада и северо-запада. Это изменит погодные условия, увеличив облачность и снизив температуру.

Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал о возможных заморозках в семи регионах страны. Также накануне синоптики скорректировали свои ожидания относительно летней погоды 2025 года, отмечая, что она может преподнести ряд сюрпризов и необычных изменений.

В ближайшие выходные жителям Центральной России рекомендуется подготовиться к переменчивой погоде и не спешить убирать тёплые вещи. По мнению специалистов, такие перепады температур вполне обычны для начала лета в регионе.